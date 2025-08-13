Парад лицемерия на Западе: кто боится признать успех Азербайджана?

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

После вашингтонской встречи, состоявшейся 8 августа 2025 года, в адрес Азербайджана и Армении стали поступать поздравительные сообщения. Это и звонки от мировых лидеров, и письма от ведомств и организаций. Правда, среди них есть те, кто не может переварить тот факт, что Баку и Ереван наконец-то смогли прийти к согласию. Это целый хор лицемеров, которые все еще пытаются закрепить за Арменией роль "жертвы" - Франция, Канада, прикормыши армянского лобби.

Они выстраивают символическую стену, отрезающую Азербайджан от диалога, и делают это с расчетом - так, чтобы на экране мировых новостей осталась одна половина реальности.

Вот вам Канада: "Мы приветствуем соглашение", - звучит бодро. А потом - как по шаблону - добавляется мантра про "права сепаратистов" и "освобождение армянских террористов". О Баку - ни слова. Прямое дипломатическое стирание. Это и есть высший пилотаж двойных стандартов, когда одного участника конфликта легализуют, а другого методично превращают в политического призрака.

Те, кто сегодня так щедро раздает звонки Еревану, а не Баку, сами выстраивают свой персональный пантеон лицемерия - галерею актеров, что на камеру изображают архитекторов мира, а за кулисами держат в карманах ржавые ножи интриг. И пусть не удивляются, когда однажды эти ножи выпадут и вонзятся прямо в их собственные руки.

Эммануэль Макрон - президент Франции, человек с видом профессора Сорбонны, но с сердцем провинциального лавочника, торгующего политическим влиянием за голоса диаспоры. Он не просто обошел Баку - он сделал это демонстративно, как старый кукловод, который видит в армянском лобби свой последний политический оркестр. Франция при нём превратилась в штаб антиазербайджанской пропаганды, где штампуются резолюции и декларации, не имеющие ни юридической силы, ни фактической почвы. Когда в Карабахе уже нет ни одного вооружённого формирования, Париж всё ещё играет старую пластинку про "гуманитарную катастрофу", будто заевший патефон колониальной эпохи.

Есть и другие европейские функционеры, которые любят говорить о "балансе", словно это магическая формула, спасшая мир. Но их "баланс" - это звонок только в Ереван и молчание в сторону Баку.

Для них Азербайджан - слишком самостоятельный, слишком неудобный, слишком неподконтрольный. А значит, его легче обойти, чем признать его центр новой реальности Южного Кавказа.

Разрушение принципа паритета - это не просто нарушение этикета дипломатического протокола. Это как вырвать одну ногу у стола переговоров и потом удивляться, почему он рухнул, разметав по полу тарелки и бокалы. Любой мирный процесс держится на симметрии признания, на честном контакте с обеими сторонами. Но когда звонки идут только в Ереван - это манифестация предвзятости. Это словно объявить на весь мир: "Вот кто наш фаворит, вот чьи интересы нам дороже". И этот сигнал слышат все, в том числе те, кто ещё вчера был готов верить в честность посредников.

Подрыв доверия к мирным процессам - это тихая, но смертельная диверсия. В Баку прекрасно видят, кому звонят, кого хвалят, кого выдвигают на авансцену. И видят, кого демонстративно пытаются оставить в тени. Такая дипломатия - как игра шулера, у которого карты в рукаве, и который улыбается, рассказывая про "честную партию".

Иллюзии в политике опаснее, чем танки на границе, потому что они делают народ готовым снова пойти в бой, убеждённым, что на этот раз всё сложится иначе. А это значит - снова пойдут в ход мобилизационные списки, снова заскрипят механизмы пропаганды, снова запахнет порохом над горами.

Пресс-релиз Министерства иностранных дел Канады, подписанный Анитой Ананд, - это хрестоматийный пример западного дипломатического коварства, замаскированного под благородные фразы. Формально он выглядит как приветствие мирному соглашению. Но, если вчитаться, между строк звучит холодный металлический лязг - там, где каждая "фраза поддержки" оборачивается миной замедленного действия против Азербайджана.

Пара слов про "важность мира", и тут же - вставки, которые легитимизируют одностороннюю трактовку событий, возводят Ереван в статус "пострадавшей стороны" и уводят в тень всю картину угасшего с концами конфликта. Если назвать вещи своими именами, Канада действует не как честный медиатор, а как партнёр реваншистской дипломатической авантюры, только в более вежливой упаковке.

Для Канады 30 лет оккупации, миллион азербайджанских беженцев, стертые с лица земли города и села - это пустой звук. Но едва речь заходит о сепаратистах, в Оттаве начинают звонить колокола, а чиновники бьют в дипломатический барабан.

Задержанные Азербайджаном т.н. "заложники" - это никакие не заложники. Это преступники, террористы, диверсанты, убивавшие мирных жителей уже после Второй Карабахской войны и подрывавшие азербайджанских военных. Международное право называет их преступниками. Но для Канады это "военнопленные". Лицемерие? Абсолютно.

Многие из тех, кто сегодня звонят в Ереван забывают и про право изгнанных из своих домов в конце 80-х и 90-х азербайджанцев на возвращение. Более 700 тысяч человек! Их дома были сожжены, их кладбища осквернены, их деревни стерты с карт. В канадских документах - тишина. Эти люди словно стерты не только с географической карты, но и с карты человеческой памяти Оттавы.

Не будем забывать и о сохранении культурного наследия. Здесь канадский МИД виртуозно подменяет реальность. Не сказано ни слова о мечетях Агдама, превращенных армянской оккупацией в конюшни, о древних кладбищах, срытых бульдозерами, о грабежах и поджогах исторических памятников. Для Канады "культурное наследие" - это исключительно армянские хачкары, а азербайджанские мечети, мавзолеи и крепости будто бы никогда не существовали.

Идем далее. Право на самоопределение. После того как Армения признала территориальную целостность Азербайджана, любое упоминание этого термина - как кинжал, подброшенный на стол переговоров.

Это не дипломатия и не миротворчество, а информационно-политическая конструкция, в которой главная цель пропагандировать "злодейство" Азербайджана. Канада строит этот нарратив, как колонизатор, который рисует карту чужой земли, вычеркивая неудобные народы и события. Белый голубь мира в их руках давно превратился в стервятника, кружящего над Южным Кавказом в ожидании нового падальника войны.

Макрон тоже не отстает. Машет флагом "европейской демократии", крутит в руках "стабильность" и играет в одну и ту же грязную пьесу: дипломатическое обесценивание Баку. Под его руководством французская дипломатия превратилась в подмостки дешёвой политической оперетки. Его звонок Пашиняну - это не протокольный жест: "Смотрите, я снова спасаю Армению".

Для Баку - ни слова, ни полслова. Макрон не забыл. Он думает, что он вычеркнул. Но самом деле вычеркнули его. Баку неоднократно заявлял, что Франция перестала быть нейтральной. Это как если бы судья, войдя в зал, сразу обнял одну сторону и даже не взглянул на вторую.

Список молчунов далеко не ограничивается Францией и Канадой. Есть и другие, кто предпочитает играть в молчаливую дипломатию. Некоторые европейские политики в частных беседах позволяют себе фразы вроде "мы ещё изучаем ситуацию", хотя изучать давно нечего. Факты лежат на поверхности, документы подписаны, декларации сделаны.

Баку не нуждается в этих звонках, дипломатических реверансах и натянутых поздравлениях. Мир, достигнутый с усилиями и настойчивостью, не измеряется количеством протокольных телефонных линий. Если кому-то не нравится, что на Южном Кавказе установился мир, так и скажите прямо, не прячьтесь за масками дипломатической вежливости. Честность в политике сегодня ценится выше, чем тысяча лживых заявлений о "поддержке".

Азербайджан прошёл путь, на который другие даже не осмелились бы ступить. Он вернул свои земли, восстановил справедливость, доказал, что решимость и последовательность сильнее любых кулуарных интриг. И сделал это не для того, чтобы угодить чужим столицам, а ради своего народа, своей земли и своей истории.

Сегодня Баку - игрок, который диктует реальность. Он показал, что мир возможен только тогда, когда он основан на правде и уважении к суверенитету. И этот урок будет ещё долго звучать в ушах тех, кто предпочёл молчать, когда нужно было говорить.