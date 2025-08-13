https://news.day.az/world/1773810.html Стало известно о скором визите Моди в США Глава индийского правительства Нарендра Моди готовится к визиту в Соединенные Штаты на Генассамблею ООН, заседание которой пройдет в сентябре, а также планирует встречу с президентом США Дональдом Трампом. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Indian Express.
Стало известно о скором визите Моди в США
Глава индийского правительства Нарендра Моди готовится к визиту в Соединенные Штаты на Генассамблею ООН, заседание которой пройдет в сентябре, а также планирует встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Indian Express.
"Официальной причиной визита является участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, но ключевой целью станет встреча с <...> Трампом, урегулирование торговых вопросов и достижение общей позиции по пошлинам", - говорится в статье.
Журналисты утверждают, что визит Моди пройдет в последнюю неделю первого месяца осени, а подготовка к нему уже идет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре