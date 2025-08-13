Стало известно о скором визите Моди в США

Глава индийского правительства Нарендра Моди готовится к визиту в Соединенные Штаты на Генассамблею ООН, заседание которой пройдет в сентябре, а также планирует встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Indian Express.

"Официальной причиной визита является участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, но ключевой целью станет встреча с <...> Трампом, урегулирование торговых вопросов и достижение общей позиции по пошлинам", - говорится в статье.

Журналисты утверждают, что визит Моди пройдет в последнюю неделю первого месяца осени, а подготовка к нему уже идет.