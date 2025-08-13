Ученые создали «жидкую кожу» для лечения ожогов

Ученые из Университета Линчепинга разработали инновационный гель с живыми клетками - "кожу в шприце", которую можно использовать для пересадки при лечении ожогов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Healthcare Materials (AHM).

При ожогах часто пересаживают только верхний слой кожи - эпидермис. Однако такая пересадка приводит к образованию грубых рубцов, так как отсутствует более глубокий и сложный слой - дерма. Именно дерма содержит кровеносные сосуды, нервы и волосяные фолликулы, которые отвечают за эластичность и полноценное функционирование кожи.

Создать дерму в лаборатории сложно, так как она состоит из множества разных структур. Ученые предложили подход: пересадить "строительные блоки" - клетки соединительной ткани (фибробласты), которые легко выращиваются в лаборатории и могут превращаться в разные типы клеток в зависимости от нужд организма.

Для этого клетки выращивали на крошечных желатиновых шариках, похожих по составу на коллаген кожи. Чтобы гель с такими шариками удерживался на месте раны, ученые смешали его с гиалуроновой кислотой и соединили компоненты с помощью химической реакции, образовав прочный и удобный для нанесения материал - "кожу в шприце".

В эксперименте небольшие пластинки из такого геля напечатали на 3D-принтере и имплантировали под кожу мышей. Клетки успешно выжили, начали вырабатывать вещества для создания новой дермы, а в трансплантатах образовались кровеносные сосуды - важный шаг для выживания тканей в организме.

По словам ученых, этот материал обещает стать эффективным средством для восстановления полноценной кожи у пациентов с ожогами. Однако для подтверждения эффективности новой методики нужны дополнительные исследования.