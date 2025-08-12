Суд в Южной Корее выдал ордер на арест жены экс-президента

Центральный окружной суд Сеула постановил арестовать жену экс-президента Ким Гон Хи по подозрению в коррупции. Об этом сообщили представители специального прокурора, ответственного за ее дело, передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru".

Слушания по ходатайству прокуратуры продлились около 4 часов. Сообщается, что причиной для ареста послужила возможность избавления от улик. Это первый раз в истории республики, когда выдается ордер на арест супруги экс-президента.

Дело против Ким Гон Хи состоит из 16 пунктов, ей инкриминируют махинации с ценными бумагами автодилера Deutsch Motors, коррупцию, а также вмешательство в выборы депутатов.