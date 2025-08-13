"Евротройка" может вернуть санкции против Ирана
Главы МИД Великобритании, Германии и Франции направили на имя генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриша письмо с заявлением о готовности инициировать возвращение санкций против Ирана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Financial Times (FT).
Как следует из документа, евротройка может принять такие меры в случае, если Иран не возобновит переговоры по поводу своей ядерной программы. Уточняется, что у стран есть для этого "четкие и недвусмысленные" юридические основания. Также отмечается, что Берлин, Париж и Лондон предложили Тегерану продлить приостановку действия санкций при условии возобновления ядерных переговоров с США и сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), однако их предложение "осталось без ответа со стороны Ирана".
