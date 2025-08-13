Найдена причина аномальной солнечной активности

Солнце примерно в пять раз менее активно с магнитной точки зрения, чем другие звезды, похожие на него, и, возможно, обязано этим планетам Солнечной системы. К такому выводу пришли исследователи из Центра Гельмгольца в Дрезден-Россендорфе в Германии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Solar Physics.

Оказалось, Венера, Земля и Юпитер каждые 11 лет синхронно "подталкивают" внутренний магнитный двигатель Солнца своими приливными силами. Это создает сложную систему наложенных циклов, в том числе квазидвухгодичные колебания (QBO) с периодом 1,724 года. Именно они, по расчетам авторов, автоматически снижают среднюю мощность солнечного магнитного поля.

Такой эффект уменьшает вероятность экстремальных событий вроде супербури Каррингтона 1859 года, когда полярные сияния видели в Риме и Гаване, а телеграфные линии выходили из строя.

По мнению исследователей, относительно тихая природа нашего светила могла стать важным условием для возникновения и сохранения жизни на Земле.