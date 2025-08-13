В Азербайджане увеличились обращения из-за незаконной рекламы

За январь-июнь текущего года Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору над потребительским рынком при Президенте Азербайджана рассмотрело 80 обращений, связанных с размещением незаконной рекламы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство.

Согласно информации, за аналогичный период прошлого года этот показатель равнялся 64. Таким образом, в сравнении с прошлым годом количество обращений, рассмотренных агентством в связи с размещением нелегальной рекламы в стране, увеличилось на 25%.

"Из рассмотренных в отчетном периоде обращений 37 касались сферы услуг, 15-торговли, 8-непродовольственной, 4-общественного питания, 2-лекарственных средств и медицинского оборудования, 1-продовольствия, 1-табачных изделий, 12-других сфер.

Контроль за рекламным законодательством служит созданию равных условий для участников рынка и предотвращению недобросовестной конкуренции. Это также способствует обеспечению права потребителей на свободный выбор, позволяя им получать правильную и полную информацию о продуктах и услугах", - отмечается в сообщении.