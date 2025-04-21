Как продвигается строительство дороги Агдам – Ханкенди?

Строительные работы на дороге Агдам-Аскеран-Ходжалы-Ханкенди продолжаются с ускорением темпов.

Как передает Day.Az, ссылаясь на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, новая дорога начинается от трассы Барда-Агдам и имеет общую длину 33,6 км.

Эта дорога существенно улучшит транспортное сообщение в регионе и окажет важное влияние на развитие сельского хозяйства и туризма. Она обеспечит более быстрые и безопасные маршруты для водителей и пассажиров, направляющихся из Барды в Ханкенди, Шушу и Лачин, позволяя избежать объезда через город Агдам.