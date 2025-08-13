https://news.day.az/world/1773814.html Поезд с опасным грузом сошел с рельсов в Техасе - ФОТО - ВИДЕО Крушение поезда произошло в округе Пало-Пинто (штат Техас, США). Предварительно, он перевозил опасные грузы, сообщили представители местных властей, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. "Поезд сошел с рельсов у моста Коулвилл-Роуд. Несколько вагонов лежат на боку вне путей. Утечки содержимого из вагонов нет.
Крушение поезда произошло в округе Пало-Пинто (штат Техас, США). Предварительно, он перевозил опасные грузы, сообщили представители местных властей, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Поезд сошел с рельсов у моста Коулвилл-Роуд. Несколько вагонов лежат на боку вне путей. Утечки содержимого из вагонов нет. О пострадавших не сообщается", - говорится в заявлении властей в соцсети Facebook.
Уточняется, что на месте происшествия работают бригады, устраняющие последствия произошедшего. Огнеборцы также с осторожностью подходят к работе с грузом. Ситуация в районе остается опасной, однако эвакуация не требуется, подчеркнули власти.
