Робота-антилопу внедрили в стадо в Китае

Робота-антилопу внедрили в стадо антилоп на Тибетском нагорье в Китае.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В рамках исследования по изучению поведения и их среды обитания оказалось, что робот-антилопа органично вжилась в дикое стадо, и настоящие антилопы её приняли не проявив страха или каких либо ярких эмоций.
