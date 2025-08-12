Робота-антилопу внедрили в стадо в Китае

Робота-антилопу внедрили в стадо антилоп на Тибетском нагорье в Китае.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В рамках исследования по изучению поведения и их среды обитания оказалось, что робот-антилопа органично вжилась в дикое стадо, и настоящие антилопы её приняли не проявив страха или каких либо ярких эмоций.

