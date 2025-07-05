Google научила свою нейросеть двум новым функциям

С 7 июля 2025 года ИИ-помощник Gemini будет интегрирован в приложения WhatsApp, "Сообщения" и "Телефон".

Как передает Day.Az, об этом Google уведомила пользователей в официальной email-рассылке, сообщает портал Neowin.

В Google подчеркнули, что пользователи смогут вручную ограничить взаимодействие Gemini с приложениями. Для этого необходимо нажать в правом верхнем углу на значок профиля и в открывшемся меню перейти в раздел "Приложения", где следует включить или отключить нужные сервисы.

Отмечается, что даже при деактивации Gemini Google оставляет за собой право сохранять данные взаимодействий в течение 72 часов - для обеспечения безопасности и обратной связи.

С интеграцией Gemini сможет инициировать звонки и отправлять сообщения от имени пользователя. Однако, по заявлениям Google, ИИ не получит доступ к содержимому сообщений в WhatsApp, включая медиафайлы и уведомления.

Компания подчеркивает, что часть функций может быть реализована через "Google Ассистента" или сервис Utilities, даже если доступ Gemini к WhatsApp будет отключен.