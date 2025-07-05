Азербайджан формирует будущее транзита ОЭС

Автор: Марьяна Ахмедова, Trend

На XVII Cаммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), прошедшем 3-4 июля в Ханкенди, особое внимание было уделено вопросам транспортно-логистической интеграции. Главы государств и правительств стран-участниц ОЭС, прежде всего из Центральной Азии, представили амбициозные инициативы, нацеленные на модернизацию инфраструктуры, устранение логистических узких мест и усиление связей на евразийском пространстве.

Эти предложения прозвучали на фоне растущего интереса к Среднему коридору, ставшему важной альтернативой традиционным транзитным путям, и неразрывно связаны с ролью Азербайджана - ключевого участника организации и незаменимого партнера в выстраивании новой архитектуры регионального транзита.

Центральноазиатские страны стремятся к устойчивой транспортной самостоятельности, делая ставку на диверсификацию маршрутов и повышение внутренней связанности.

Так, Туркменистан предложил обновить логистические и транспортные операции с учетом современных вызовов. По словам вице-премьера, министра иностранных дел Рашида Мередова, транспортные коридоры в регионе должны быть устойчивыми, безопасными и эффективно соединять страны ОЭС на евразийском пространстве. Он отметил приоритетность модернизации Международного морского порта Туркменбаши и развития связей между Европой и Азией.

Казахстан обозначил себя как логистический хаб между Востоком и Западом. Премьер-министр Олжас Бектенов заявил: "Мы активно развиваем Транскаспийский маршрут, Север-Юг, а также маршруты через Казахстан и Туркменистан. В порту Актау открыт контейнерный хаб, а в Курык строится многофункциональный терминал".

Кыргызстан, сталкивающийся с ограничениями из-за отсутствия выхода к морю, акцентировал внимание на необходимости создания равных условий доступа к портовой инфраструктуре. Президент Садыр Жапаров предложил: "Считаем целесообразным создать льготные условия доступа к портам. Кроме того, необходимо продвигать цифровизацию логистики, в том числе на железнодорожных и автотранспортных маршрутах".

Узбекистан подчеркнул стратегическое значение альтернативных коридоров. Президент Шавкат Мирзиёев напомнил: "Последние геополитические события вновь показали, насколько высок риск сбоя международных логистических цепочек, а также стратегическое значение формирования альтернативных транспортных коридоров. Важным событием стал запуск в прошлом году проекта железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. В будущем эта магистральная сеть будет сопряжена с Трансафганским коридором, что позволит эффективно соединить транзитные сети в нашем обширном регионе. Считаем, что настало время приступить к практической реализации инициативы о создании Цифрового транспортного и таможенного ведомства в целях налаживания на системной основе работы по цифровизации транспортно-логистической сферы, и выступаем за активизацию переговоров на уровне экспертов".

Все эти заявления ясно отражают усилия Центральной Азии по укреплению собственной логистической роли на евразийском пространстве. Однако воплощение этих амбиций невозможно без тесного сотрудничества с Азербайджаном - страной, играющей ключевую роль в реализации Среднего коридора.

Азербайджан за последние годы превратился в один из ведущих транспортно-логистических центров региона. Он предоставляет странам ОЭС реальный выход к европейским и средиземноморским рынкам через свою инфраструктуру и интеграцию в международные коридоры.

Еще на предыдущем Саммите ОЭС в Ташкенте Президент Ильхам Алиев напомнил: "Транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана доступна странам-членам ОЭС. За последние годы Азербайджан инвестировал миллиарды долларов США в свою транспортную инфраструктуру и стал одним из транспортно-логистических узлов Евразии вдоль транспортных коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг". Строительство азербайджанских участков обоих коридоров уже завершено. В настоящее время мы работаем над расширением пропускной способности железных дорог, проходящих по этим коридорам".

В Ханкенди глава государства подтвердил эту приверженность, отметив: "Через Азербайджан проходят транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг, которыми пользуется большинство стран-членов ОЭС".

В распоряжении стран ОЭС - железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Карс, Алятский международный морской торговый порт, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Южный газовый коридор и современная автодорожная инфраструктура. Все эти элементы образуют единую сеть, через которую центральноазиатские страны могут реализовать свои экспортно-транзитные планы.

Азербайджан также активно участвует в региональных и межрегиональных проектах. В частности, реализуется проект Лазуритовый коридор, связывающий Афганистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Это еще один пример того, как Азербайджан превращается в ключевой узел на карте не только ОЭС, но и всей Евразии.

Современная геоэкономическая реальность требует от стран Центральной Азии активного поиска надежных и устойчивых путей интеграции в глобальные цепочки поставок. В этом контексте Азербайджан не просто является частью решения - он становится его основой. Без надежного транзита через его территорию замыслы по усилению логистической связности региона останутся на уровне амбиций. Страны Центральной Азии, выступая с инициативами в рамках ОЭС, фактически обозначают Азербайджан как основного логистического союзника. Это партнерство уже сегодня формирует новую евразийскую транспортную архитектуру, способную выдерживать любые вызовы.