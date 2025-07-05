В Карабахе восстанавливаются все святыни без какого-либо различия между ними.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, отвечая на вопросы журналистов после участия в акции по сдаче крови в мечети "Тезепир".

"Если в советский период в Азербайджане насчитывалось всего 17 мечетей, то сегодня молитвы совершаются уже в тысячах мечетей. В Карабахе восстанавливаются все святыни без исключения. Мы восстановили также Иреванский казият и продолжим там свою деятельность", - отметил он.

Далее. говоря о значении 17-го саммита Организации экономического сотрудничества, прошедшего в Ханкенди, Пашазаде подчеркнул:

"Еще пять лет назад никто и представить себе не мог, что мировые лидеры приедут в Ханкенди. Но Аллах даровал нам эту возможность. Это результат политики нашего государства. Чувствовать себя шейх уль-исламом народа-победителя - это большая гордость. Я горжусь своим народом и своим государством".