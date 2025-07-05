Трамп назвал возможные сроки заключения сделки по Газе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает, что договоренность о прекращении огня в секторе Газа может быть заключена на следующей неделе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters.

Американский лидер указал, что "очень оптимистично" смотрит на возможность заключения данной сделки.

Трамп также прокомментировал новость о том, что радикальное палестинское движение ХАМАС дало положительный ответ на последнее предложение по Газе, назвав ее хорошей.