Французские власти выбрали радикальный путь борьбы с мигрантами

Полиция Франции стала протыкать ножами надувные лодки.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Times

Практику дырявить плавсредства, помощью которых мигранты пытаются переплыть Ла-Манш и добраться до Великобритании, полиция Европы применила впервые. Такой метод взяли на воображение в рамках закона, нацеленного на пресечение попыток нелегального пересечения границы.

Его уже поприветствовали в Великобритании, куда в 2025 году на лодках прибыли более 20 тысяч нелегалов (плюс 51 процент в сравнении с 2023-м).