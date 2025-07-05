https://news.day.az/world/1765661.html Французские власти выбрали радикальный путь борьбы с мигрантами Полиция Франции стала протыкать ножами надувные лодки. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Times Практику дырявить плавсредства, помощью которых мигранты пытаются переплыть Ла-Манш и добраться до Великобритании, полиция Европы применила впервые.
Французские власти выбрали радикальный путь борьбы с мигрантами
Полиция Франции стала протыкать ножами надувные лодки.
Как передает Day.Az, об этом сообщает The Times
Практику дырявить плавсредства, помощью которых мигранты пытаются переплыть Ла-Манш и добраться до Великобритании, полиция Европы применила впервые. Такой метод взяли на воображение в рамках закона, нацеленного на пресечение попыток нелегального пересечения границы.
Его уже поприветствовали в Великобритании, куда в 2025 году на лодках прибыли более 20 тысяч нелегалов (плюс 51 процент в сравнении с 2023-м).
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