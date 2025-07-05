Мир в тени гибридных войн: кто управляет хаосом?

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

Современная архитектура международной безопасности переживает глубокую трансформацию под воздействием целого спектра факторов, от глобализации и технологического прогресса до роста националистических движений и эрозии традиционных институтов управления. В этом контексте особое значение приобрёл феномен гибридных войн и гибридных угроз, который стал своеобразным символом эпохи нестабильности и неопределённости.

Под гибридными войнами принято понимать формы противоборства, сочетающие военные и невоенные средства, при этом их применение носит целенаправленный и скоординированный характер, нацеленный на быстрое или постепенное разрушение ключевых функций государства-жертвы. Гибридные угрозы могут формироваться не только государственными субъектами, но и негосударственными акторами, включая террористические сети, транснациональные криминальные структуры, религиозные радикальные группировки и даже отдельные финансово-промышленные кланы.

Главное свойство гибридной войны заключается в размывании традиционных границ между войной и миром, между военными действиями и действиями политическими, экономическими, культурными, между правовыми и откровенно преступными инструментами воздействия. В этом смысле гибридные конфликты становятся отражением общей тенденции мировой политики к усложнению, многомерности и возрастанию роли асимметричных инструментов борьбы.

Однако нормативно-правовые механизмы международного регулирования по-прежнему остаются неготовыми к столь многоуровневому и гибкому характеру новых угроз. Отсутствие единых определений, согласованных процедур идентификации акта гибридной агрессии, критериев правомерного реагирования на такие действия не только осложняет выработку совместных мер противодействия, но и создаёт почву для злоупотреблений, произвольного толкования, провокаций и эскалации конфликтов.

Теоретические подходы: понятия и методология

Понятие гибридной войны как стратегии разрушения противника появилось не вчера. Корни подобных доктрин можно обнаружить ещё в древности, когда войны велись не только оружием, но и дипломатией, подкупом, саботажем и разрушением союзных связей неприятеля. Однако именно XXI век подарил этому явлению новое качество - прежде всего благодаря информационным технологиям и колоссальной взаимозависимости глобального мира.

Современное определение гибридной войны базируется на представлении о комплексном применении различных, на первый взгляд несвязанных инструментов давления. Речь идёт о военных действиях (открытых или скрытых), информационно-психологических операциях, экономических санкциях, террористических актах, кибератаках, манипуляциях протестным потенциалом населения, использовании криминальных и экстремистских группировок. Все эти элементы объединяются единым замыслом и стратегическим целеполаганием, при этом координация и синхронизация их применения позволяет достичь эффекта, многократно превышающего возможности каждой составляющей по отдельности.

В отличие от классической войны, которая подразумевает однозначно определяемого противника, конкретную линию фронта, четкие военные цели и относительно прозрачные правовые рамки, гибридная война не предполагает формального объявления боевых действий, не всегда имеет ясный исход и может вестись годами на фоне лишь эпизодического применения вооружённой силы. При этом её цели зачастую сводятся не к уничтожению противника в буквальном смысле, а к дестабилизации его политической системы, разрушению экономики, снижению легитимности институтов власти, подрыву морального состояния населения, что, в конечном счёте, лишает страну возможности сопротивляться внешнему давлению или принуждает к нужным уступкам.

Методологически гибридные войны рассматриваются сегодня в рамках так называемого интегративного подхода, объединяющего политические, военные, экономические, социокультурные и кибернетические измерения противоборства. При этом в центре анализа остаётся идея многослойности гибридных угроз, их способности адаптироваться и трансформироваться в зависимости от обстоятельств, а также их тесная связь с процессами глобализации и технологического развития.

Теоретические школы, изучающие гибридные угрозы, условно можно разделить на несколько направлений:

Стратегическая школа, делающая акцент на военных аспектах гибридного противоборства, включая использование специальных операций, военизированных формирований и скрытых силовых инструментов. Социополитическая школа, рассматривающая гибридные угрозы прежде всего как результат манипулирования общественными процессами, идеологиями, этническими и религиозными идентичностями. Информационно-коммуникационная школа, фокусирующаяся на роли кибертехнологий, социальных сетей и медиасреды как платформ для развёртывания скрытых операций, дезинформационных кампаний, психологического давления. Экономическая школа, изучающая методы использования санкций, торговых барьеров, энергетического шантажа, разрывов производственно-сбытовых цепочек в качестве инструментов гибридного давления.

Несмотря на определённые различия, все эти школы сходятся во мнении, что гибридные угрозы формируют принципиально новый ландшафт международной безопасности, требующий переосмысления как национальных, так и коллективных стратегий противодействия.

Особое внимание в современной аналитике уделяется феномену гибридной неопределённости. Речь идёт о ситуации, когда государство-жертва или международное сообщество в целом не могут быстро и достоверно определить источник, масштаб и характер агрессивных действий. Эта неопределённость позволяет агрессору выиграть время, внедрить свои элементы управления в уязвимые сферы чужого государства и подготовить последующие, более разрушительные удары.

Таким образом, гибридные угрозы сегодня рассматриваются как динамичный, многомерный и крайне сложно идентифицируемый феномен, подрывающий традиционную систему сдержек и противовесов, а также способствующий разрушению привычных механизмов управления международной безопасностью.

Основные механизмы гибридных угроз

Гибридные угрозы обладают уникальным свойством сочетать элементы различных инструментов давления, что делает их крайне гибкими, адаптивными и трудно выявляемыми. При анализе механизмов их реализации можно выделить несколько ключевых направлений, каждое из которых заслуживает отдельного внимания.

1. Военные и квазивоенные инструменты. Современные гибридные конфликты, как правило, не исключают применения военной силы, но военные инструменты используются дозированно, скрытно, с упором на создание эффекта "правдоподобного отрицания". Важную роль здесь играют силы специальных операций, частные военные компании, иррегулярные вооружённые формирования, которые могут быть задействованы для ведения боевых действий без официального признания участия государства. Такая схема позволяет избежать юридической ответственности, а также минимизировать репутационные риски.

Нередко гибридные стратегии включают организацию провокаций и действий по принципу "боевого размывания" - когда участие вооружённых сил маскируется под внутренние конфликты, восстания или выступления ополчения. При этом конвенциональные военные удары могут наноситься только точечно, когда необходимо поддержать успех других средств воздействия или сорвать ответные действия противника.

2. Информационно-психологические операции. Информационное пространство сегодня превратилось в ключевой театр гибридной войны. Возможности современных медиатехнологий и социальных сетей делают массовое сознание уязвимым для манипуляций, подмены фактов, фабрикации смыслов.

К инструментам информационного воздействия относятся:

распространение дезинформации и фейков;

разжигание недоверия к институтам власти;

поддержка протестных настроений;

дискредитация национальной идентичности и культурных кодов;

формирование и продвижение выгодных нарративов, вплоть до "переписывания" исторической памяти.

Важным элементом является формирование управляемой медийной среды за счёт использования сетей аффилированных блогеров, медиаагентств, лидеров мнений и даже киберактивистов. Особое значение имеет технология так называемых "информационных ударов" - когда массовая кампания, координируемая в онлайне, способна за считанные дни деморализовать общество и спровоцировать кризис легитимности властей.

3. Кибератаки. Киберпространство сегодня рассматривается как полноценное поле боя, в котором действуют тысячи анонимных атакующих группировок. Государственные и негосударственные акторы могут использовать кибероружие для:

разрушения критически важной инфраструктуры;

блокировки банковских систем и цепочек поставок;

компрометации баз данных;

шпионажа и кражи технологических секретов;

вмешательства в избирательные процессы.

Особенность кибератак в гибридном контексте состоит в том, что их происхождение крайне сложно доказать. Отсутствие чётких международных норм квалификации киберагрессии усложняет коллективный ответ и позволяет агрессору действовать практически безнаказанно.

4. Экономические меры. Экономические рычаги традиционно служат одним из важнейших инструментов гибридного воздействия. Сюда относятся:

санкции и торговые эмбарго;

блокирование международных кредитных линий;

финансовое давление через международные институты;

спекуляции с ценами на энергоносители и продовольствие;

создание искусственного дефицита стратегических ресурсов.

Такие меры способны разрушить стабильность государства не менее эффективно, чем прямое военное вторжение, особенно если они сочетаются с информационными атаками и внутренними протестными движениями.

5. Использование террористических и экстремистских элементов. Нередко гибридные стратегии включают сотрудничество с террористическими группировками или радикальными движениями, которые выполняют роль ударных подразделений по дестабилизации страны-жертвы. Поддержка может выражаться в финансировании, предоставлении оружия, обучении или пропаганде их идеологии.

При этом такие группировки могут наносить удары по гражданским объектам, создавая панику и чувство незащищённости в обществе. В глазах международного сообщества подобная деятельность выглядит как внутренний кризис, а не как внешняя агрессия, что делает её особенно удобной для государства, стоящего за кулисами.

6. Применение транснациональной организованной преступности. Криминальные структуры всё чаще становятся инструментом гибридных войн. Их вовлечение позволяет

отмывать средства для финансирования операций;

проводить контрабанду вооружений;

организовывать нелегальные поставки техники и людей;

влиять на политические процессы путём коррупции.

Синергия между криминалом и политикой становится удобным каналом для подрыва институтов правопорядка, стимулирования коррупции, расшатывания доверия к государству.

7. Мобилизация протестного потенциала населения. Наконец, особую роль играет использование социальных и этноконфессиональных противоречий внутри страны. Гибридные стратегии опираются на тщательно проанализированные уязвимости, эксплуатируя недовольство населения социальными, экономическими или политическими проблемами. На этой почве формируются протестные движения, которые подкрепляются внешней координацией, финансовыми вливаниями и медийной поддержкой.

Цель состоит не только в дестабилизации, но и в разрушении системы управления изнутри, путём её делегитимации. В ряде случаев это приводит к смене власти без открытого вторжения, что делает подобные технологии особенно эффективными.

Международные вызовы и трудности согласования

В условиях роста гибридных угроз мировое сообщество сталкивается с серьёзными вызовами, связанными прежде всего с отсутствием согласованной понятийной базы, нормативных определений и единых механизмов реагирования. Эта ситуация усложняется рядом факторов, которые следует рассмотреть подробно.

1. Неопределённость и анонимность субъектов гибридного воздействия. Ключевой особенностью гибридных угроз является их заведомо размытый источник. В отличие от классической военной агрессии, где агрессор легко идентифицируется по национальной принадлежности войск и технике, гибридная агрессия нередко осуществляется через прокси-структуры, частные военные компании, аффилированные НКО, криминальные синдикаты и даже медийные сообщества. В результате государству-жертве крайне трудно доказать причастность другого государства или коалиции к развёрнутым враждебным действиям.

Эта анонимность формирует высокий порог неопределённости, который дезориентирует международные институты и затрудняет выработку согласованных коллективных мер противодействия. В условиях отсутствия достоверных доказательств решения Совета Безопасности ООН или других структур безопасности часто блокируются из-за противоречий и разночтений среди государств-членов.

2. Отсутствие универсальных дефиниций. На сегодняшний день в международном праве отсутствует единое определение понятий "гибридная война" и "гибридная угроза". В нормативных актах фиксируются лишь классические формы агрессии, предполагающие вооружённое нападение. Несиловые методы - информационные атаки, кибероперации, экономические санкции, использование радикальных движений - не укладываются в традиционные рамки определений агрессии и, следовательно, формально не попадают под международные санкционные процедуры.

Это приводит к тому, что одни страны могут рассматривать информационные и экономические меры как легитимное политическое давление, а другие - как форму агрессии. Отсутствие общего языка и согласованных юридических понятий фактически создаёт "серую зону", где гибридные стратегии могут разворачиваться безнаказанно.

3. Различие стратегических приоритетов. Согласование единых международных подходов осложняется тем, что государства преследуют собственные национальные интересы и нередко воспринимают гибридные методы не только как угрозу, но и как инструмент собственной политики. В условиях глобальной конкуренции государства могут сознательно игнорировать попытки выработки общей нормативной базы, опасаясь ограничить собственные гибридные возможности в будущем.

Более того, при отсутствии чёткого разграничения допустимых и недопустимых инструментов давления многие страны пользуются возможностью скрытой поддержки конфликтов третьих стран, финансируя оппозиционные движения, стимулируя политические кризисы, вмешиваясь в выборные процессы. Такие действия подрывают доверие и делают невозможным построение по-настоящему коллективных механизмов противодействия гибридным угрозам.

4. Институциональная слабость механизмов координации. Современная система международной безопасности, сформировавшаяся после Второй мировой войны, создавалась под задачи сдерживания классической военной угрозы. Структуры вроде ООН, ОБСЕ или региональных организаций безопасности плохо приспособлены к реагированию на многоуровневые, скрытые и асимметричные угрозы.

Например, существующие процедуры расследований предполагают установление чёткого факта агрессии и определение виновного субъекта. В условиях гибридной войны, где используются сетевые и анонимные структуры, эти процедуры часто буксуют. Отсутствие оперативных аналитических и экспертных инструментов также затрудняет выработку быстрых мер реагирования.

5. Политизация оценки угроз. Наконец, важнейшей проблемой является политизация гибридной тематики. Одни государства могут сознательно преувеличивать гибридные угрозы для мобилизации населения или оправдания собственных ограничительных мер. Другие, наоборот, отрицают сам факт гибридного воздействия на них, чтобы не демонстрировать слабость или не осложнять внешнеполитические переговоры.

Эта политизация ведёт к фрагментации международной повестки и лишает мировое сообщество шанса выработать устойчивую стратегию коллективного противодействия. Более того, отсутствие согласованных стандартов фиксации и расследования гибридных атак может спровоцировать цепочку ответных мер, способных перерасти в открытый конфликт.

Таким образом, мировое сообщество оказалось в ситуации, когда традиционные институты и подходы больше не соответствуют сложности современных гибридных угроз, а выработка согласованных и универсальных механизмов регулирования упирается в противоречия интересов, отсутствие единых дефиниций и несовершенство международного права.

Пути совершенствования нормативно-правовой базы

В свете растущего значения гибридных угроз международное право и практические механизмы коллективной безопасности нуждаются в качественном обновлении. Структуры, созданные для классических межгосударственных конфликтов, сегодня не способны адекватно реагировать на комбинированное и анонимное воздействие, свойственное гибридным стратегиям. Следовательно, требуется целенаправленная работа по совершенствованию нормативно-правовой базы, которая позволит закрыть правовой вакуум и уменьшить "серую зону" применения гибридных инструментов.

1. Расширение дефиниций агрессии. Прежде всего, необходимо расширить само понятие агрессии. В его современном понимании агрессия практически сводится к вооружённым нападениям. Однако характер гибридных войн требует включения в это определение таких действий, как:

кибератаки, наносящие ущерб жизнеобеспечению государства;

информационно-психологические операции, направленные на свержение законных властей или дестабилизацию политической системы;

сознательная организация экономических блокад и эмбарго, если они направлены на разрушение жизненно важных функций государства и ведут к гуманитарным катастрофам.

Расширение дефиниций должно сопровождаться закреплением критериев, позволяющих фиксировать факт именно гибридной агрессии, с обязательным учётом многоуровневого, сетевого и скрытого характера таких действий.

2. Создание специальных юридических инструментов квалификации киберагрессии. Киберпространство стало ареной сотен агрессивных операций, но в международном праве отсутствует чёткая классификация кибератак как акта агрессии. Резолюция 3314 Генеральной Ассамблеи ООН (1974), закрепляющая определение вооружённого нападения, нуждается в дополнении с учётом современных реалий.

Представляется целесообразным разработать отдельную конвенцию или хотя бы протокол, который бы регламентировал:

категории критически важных киберобъектов, вмешательство в которые признаётся актом агрессии;

принципы атрибуции (установления источника атаки);

рамки легитимной киберответственности государства;

порядок международной экспертизы для фиксации факта киберагрессии.

Такие нормы могли бы существенно повысить устойчивость к гибридным воздействиям и сократить возможность анонимного нанесения ущерба.

3. Нормативное закрепление гибридных угроз как отдельного вида агрессии. Сегодня международные организации ограничиваются лишь декларативными заявлениями о рисках гибридных конфликтов, не закрепляя эти угрозы в юридическом поле. Между тем необходима чёткая фиксация гибридной агрессии как отдельного, самостоятельного вида агрессии, подразумевающего использование военно-силовых, политических, экономических, информационных и иных мер одновременно.

Такое закрепление позволило бы разработать универсальные механизмы оценки гибридных атак, выработать типовые процедуры расследований и определить меры коллективного ответа.

4. Укрепление механизмов экспертной и аналитической поддержки. Учитывая сложность выявления гибридных угроз, требуется развитие специализированных экспертных структур, которые будут поддерживать государства в анализе подобных воздействий. Речь идёт о формировании международных экспертных платформ - при ООН или региональных организациях, - способных:

оперативно проводить расследования;

анализировать комплексные данные о признаках гибридных атак;

обучать национальные структуры методам противодействия.

Кроме того, важно стимулировать академические исследования и обмен практиками в области гибридных конфликтов, чтобы выработать научно обоснованные критерии фиксации угроз и признания их источника.

5. Совершенствование инструментов миротворческой деятельности. Особое внимание стоит уделить реформированию миротворческих инструментов. Сегодня они формируются по классической логике - ввод миротворческих контингентов, контроль прекращения огня. Но при гибридной агрессии нередко отсутствует линия фронта или явная вооружённая фаза. Поэтому необходимы механизмы "гибридного миротворчества", включающие:

мониторинг медийного пространства;

защиту ключевых цифровых систем страны;

поддержку информационной безопасности;

работу с населением для предупреждения манипуляций.

Такой подход мог бы закрыть уязвимые зоны, которые традиционная миротворческая практика игнорирует.

... Феномен гибридных угроз и гибридных войн стал неотъемлемой частью международной безопасности XXI века. Их главная особенность заключается в том, что они используют целостный комплекс военных и невоенных мер, придавая этим мерам координированный, синергетический характер. Гибридные стратегии размывают привычные границы между миром и войной, между политическим давлением и военной агрессией, между внутренними проблемами и внешним вмешательством.

Одной из важнейших черт гибридных угроз является их скрытость и трудноидентифицируемость, позволяющая агрессору действовать с минимальными репутационными и политическими издержками. Такой подход превращает сам процесс оценки угроз в сложную задачу, сочетающую научные и экспертные методы, политический анализ и социокультурную рефлексию. В конечном счёте гибридные угрозы - это вызов не только силовым структурам, но и всей системе управления государством и обществом, требующий адекватного переосмысления категорий безопасности и обороны.

Ключевыми механизмами гибридных войн остаются:

скрытое использование вооружённых формирований;

кибероружие и цифровые воздействия;

информационно-психологические операции, направленные на раскол общества;

экономические санкции и эмбарго, подрывающие устойчивость государства;

эксплуатация террористических и экстремистских группировок;

стимулирование внутренних протестных движений и кризисов;

привлечение транснациональной преступности к дестабилизации.

Международное сообщество сегодня сталкивается с серьёзными вызовами при попытках выработки единой политики противодействия подобным угрозам. Отсутствие согласованных юридических дефиниций, политизация вопросов гибридного воздействия, несовершенство процедур расследования, институциональная слабость международных организаций - всё это препятствует формированию эффективного коллективного ответа.

Совершенствование нормативно-правовой базы, как уже было отмечено, должно включать:

разработку международных юридических определений гибридной войны и гибридной угрозы;

создание механизмов признания кибератак актом агрессии;

выработку критериев оценки скрытых форм насилия;

формирование специализированных экспертных групп и международных платформ обмена опытом;

развитие миротворческих инструментов, учитывающих не только военную, но и информационную и кибернетическую сферы.

Перспективы дальнейших исследований и практической работы в этой области напрямую зависят от способности государств отказаться от сугубо национальных, изолированных подходов и перейти к действительно совместной, скоординированной стратегии. Необходимо признать, что гибридные угрозы - это коллективный вызов, требующий коллективного ответа, в котором будут задействованы юристы, военные эксперты, специалисты по информационной безопасности, экономисты, культурологи, регионалисты.

При этом крайне важно понимать: в мире растущей взаимозависимости победа над гибридными угрозами невозможна лишь силовыми средствами. Требуется укрепление гуманитарной и культурной устойчивости общества, развитие инклюзивных институтов, повышение качества государственного управления, снижение социального неравенства, борьба с коррупцией. Все эти меры создают иммунитет против гибридных технологий разрушения.

Именно комплексный, многоуровневый подход - сочетание мер безопасности, социальной стабильности, экономической прочности и культурного суверенитета - способен в перспективе стать основой новой международной системы реагирования на гибридные войны.