Восемь стран ОПЕК+ обсуждают план по добыче нефти на август

Восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающих добычу нефти, начали встречу в онлайн-формате.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

На ней планируется принять решение о плане производства на август.

Собеседник ТАСС в одной из делегаций ранее отмечал, что "восьмерка" ОПЕК+ может принять решение об увеличении добычи в августе более чем на 411 тыс. б/с. Такого уровня роста производства восемь стран ОПЕК+ придерживаются с мая по июль.

Агентства Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники сообщают, что может быть принято решение о росте добычи в августе примерно на 550 тыс. б/с.

Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт) с начала 2024 года добровольно сокращали добычу суммарно на 2,2 млн б/с. С апреля 2025 года они начали постепенно возвращать сокращенные баррели. В апреле "восьмерка" наращивала добычу на 138 тыс. б/с, а в мае - июле - в ускоренном режиме на 411 тыс. б/с ежемесячно.