Восемь стран ОПЕК+ обсуждают план по добыче нефти на август
Восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающих добычу нефти, начали встречу в онлайн-формате.
Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.
На ней планируется принять решение о плане производства на август.
Собеседник ТАСС в одной из делегаций ранее отмечал, что "восьмерка" ОПЕК+ может принять решение об увеличении добычи в августе более чем на 411 тыс. б/с. Такого уровня роста производства восемь стран ОПЕК+ придерживаются с мая по июль.
Агентства Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники сообщают, что может быть принято решение о росте добычи в августе примерно на 550 тыс. б/с.
Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт) с начала 2024 года добровольно сокращали добычу суммарно на 2,2 млн б/с. С апреля 2025 года они начали постепенно возвращать сокращенные баррели. В апреле "восьмерка" наращивала добычу на 138 тыс. б/с, а в мае - июле - в ускоренном режиме на 411 тыс. б/с ежемесячно.
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