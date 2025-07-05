Ученые впервые запечатлели десятки тысяч звезд на одном снимке

Космический телескоп Hubble впервые запечатлел в деталях шаровой звездный кластер ESO 591-12 (также известный как Palomar 8) - плотную сферу из десятков тысяч звезд, связанных гравитацией. Снимок демонстрирует яркое скопление разноцветных звезд: синие - горячие, а красные - более холодные.

Как передает Day.Az, об этом сообщает NASA.

Шаровые кластеры, как правило, формируются на ранних этапах жизни галактик из коллапсирующих облаков газа и пыли. Поскольку все звезды рождаются из одного облака, они почти одинакового возраста, что делает такие кластеры ценным источником информации о ранней истории Млечного Пути.

Данные о Palomar 8 были собраны в рамках проекта Hubble Missing Globular Clusters Survey, который нацелен на изучение 34 ранее не наблюдавшихся шаровых скоплений нашей галактики. Результаты помогут определить их возраст и расстояние, а также получить представление о структуре и происхождении звездных скоплений в центральной и внешней части Млечного Пути.