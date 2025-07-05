Представлен большой 138-дюймовый экран на колесах

Компания ViewSonic анонсировала складной светодиодный дисплей LDS138-151 с диагональю 138 дюймов, ориентированный на бизнес-клиентов и корпоративные мероприятия.

Как передает Day.Az, об этом сообщает iXBT.

Устройство поставляется в полностью собранном виде, включая встроенные LED-модули, систему управления и моторизованную напольную подставку, что позволяет отказаться от настенного монтажа и внешних AV-компонентов.

Ключевой особенностью конструкции является интеграция блока управления в моторизованную подставку, что обеспечивает мобильность и упрощает использование. Несмотря на большую диагональ, разрешение дисплея составляет Full HD, а яркость панели достигает 600 нит. Заявлено, что благодаря технологии Cinema SuperColor+ и 120% охвату цветового пространства Rec.709, дисплей обеспечивает точную цветопередачу даже в условиях яркого освещения.

Для удобства транспортировки LDS138-151 можно сложить и упаковать в кейс, а встроенные колеса позволяют перемещать его по помещению или в лифтах. Устройство имеет степень защиты IP54 от пыли и влаги, два встроенных динамика мощностью 30 Вт, направленных под углом 45 градусов, и поддерживает функцию "картинка в картинке" для четырех HDMI-входов.

Модель оснащена двухдиапазонным Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), функцией AirSync, поддержкой приложения vCast, а также слотом для мини-ПК. Также LED-модули поддерживают горячую замену.