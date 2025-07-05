Одна из стран Европы внедряет самую жесткую миграционную политику

Нижняя палата парламента Нидерландов приняла два законопроекта, которые могут стать поворотной точкой в миграционной политике страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на телерадиокомпанию NOS, речь идёт о самых жёстких мерах за всю историю Нидерландов, которые касаются порядка предоставления убежища и статуса беженцев.

Авторы инициатив - бывший министр по делам миграции Марьёлейн Фабер - предлагают ввести систему "двойного статуса" для беженцев: один - временный, другой - постоянный. Это должно усложнить получение постоянного проживания и, по мнению сторонников реформы, позволит "снизить миграционное давление".

За первую инициативу проголосовали 95 депутатов, против - 55. Второй законопроект, предусматривающий экстренные меры в сфере убежища, также был одобрен большинством - 94 голосами "за" и 56 - "против".

Теперь судьбу законов предстоит решить сенату. И хотя голосование ещё впереди, критики уже предупреждают: эти меры могут изменить лицо нидерландской демократии и поставить под вопрос международные обязательства страны в области прав человека.