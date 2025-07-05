На один из регионов Китая обрушилось сильнейшее наводнение

Сильное наводнение обрушилось на китайский Чэнду после того, как всего за один час в центре города выпало 102,2 мм осадков и 315,7 мм осадков за четыре часа.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Это один из самых сильных ливней в 22-миллионном городе Чэнду за последние 100 лет.

Представляем вашему вниманию данное видео: