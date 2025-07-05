https://news.day.az/world/1765601.html На один из регионов Китая обрушилось сильнейшее наводнение - ВИДЕО Сильное наводнение обрушилось на китайский Чэнду после того, как всего за один час в центре города выпало 102,2 мм осадков и 315,7 мм осадков за четыре часа. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Это один из самых сильных ливней в 22-миллионном городе Чэнду за последние 100 лет. Представляем вашему вниманию данное видео:
На один из регионов Китая обрушилось сильнейшее наводнение - ВИДЕО
Сильное наводнение обрушилось на китайский Чэнду после того, как всего за один час в центре города выпало 102,2 мм осадков и 315,7 мм осадков за четыре часа.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Это один из самых сильных ливней в 22-миллионном городе Чэнду за последние 100 лет.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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