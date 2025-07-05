Выявлен новый фактор, усугубляющий течение COVID-19

Люди, пережившие онкологические заболевания в детстве, имеют повышенный риск тяжелого течения COVID-19 - даже спустя десятилетия после постановки диагноза. К такому выводу пришли ученые из Каролинского института в Швеции.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале The Lancet Regional Health - Europe.

В исследовании приняли участие более 13 тыс. человек, у которых диагностировали рак до достижения 20-летнего возраста. На момент начала пандемии все участники были старше 20 лет. Ученые сравнили их с родными братьями и сестрами, а также с выборкой случайных людей того же пола и года рождения из общей популяции.

Результаты показали: бывшие онкобольные заражались коронавирусом реже, однако на 58% чаще сталкивались с тяжелым течением болезни, если все же заболевали. Под тяжелым течением подразумевалась госпитализация, перевод в реанимацию или летальный исход, связанный с инфекцией.

"Важно понимать, что, несмотря на более низкий уровень инфицирования, последствия заболевания для этой группы были намного серьезнее", - пояснил Хавьер Лоуро, постдок Института экологической медицины Каролинского института и ведущий автор исследования.

Наиболее значительная разница в риске наблюдалась в периоды интенсивного распространения инфекции, например, во время волн, вызванных штаммами Alpha и Omicron. Также отмечено, что в Швеции, где меры по борьбе с пандемией в основном носили рекомендательный характер, риск тяжелого COVID-19 для онкологических пациентов был выше, чем в Дании, которая применяла более строгие и ранние ограничения.

"Наши результаты указывают на то, что люди, перенесшие рак в детстве, должны рассматриваться как уязвимая группа при будущих пандемиях и других кризисах в здравоохранении. Это может включать приоритетную вакцинацию или особые меры защиты в периоды высокой заболеваемости", - добавил Лоуро.