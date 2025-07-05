Азербайджан - архитектор новой эпохи: Южный Кавказ становится центральным узлом Евразии

Автор: Акпер Гасанов

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о Зангезурском коридоре, прозвучавшее на борту самолета при возвращении из Азербайджана, едва ли можно назвать рядовым. Напротив - оно стало отражением кардинально меняющегося геополитического ландшафта Южного Кавказа, в который всё увереннее интегрируется новая транспортно-логистическая артерия, способная переформатировать правила транзита между Европой и Азией.

"Мы рассматриваем Зангезурский коридор не только как часть геополитической, но и геоэкономической революции", - заявил турецкий лидер.

Он подчеркнул, что открытие коридора даст мощный импульс стратегическому развитию Среднего коридора - трансъевразийского маршрута, соединяющего Китай и Европу через Казахстан, Каспий, Азербайджан и Турцию.

В этом контексте Зангезурский коридор - не просто трасса, соединяющая основную часть нашей страны с Нахчываном, а затем и с Турцией. Это ключевое звено глобального транспортного коридора Восток-Запад, который станет альтернативой традиционным маршрутам, проходящим через Россию или южные морские пути, ставшие уязвимыми из-за геополитических конфликтов, включая войну в Украине и нестабильность в Красном море.

Особое значение словам Эрдогана придаёт контекст, в котором они были произнесены. Его визит в Азербайджан совпал с проведением в Ханкенди XVII саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) - первого подобного мероприятия на территории Карабаха после восстановления полного суверенитета Азербайджана. Это был не просто саммит, а демонстрация новой реальности: Ханкенди, всего два года назад находившийся под контролем сепаратистов, стал местом встречи лидеров десятка стран, обсуждающих будущее евразийской интеграции.

Символично и то, что в Ханкенди прибыл президент Ирана Масуд Пезешкиан. Его участие, несмотря на все прежние опасения Тегерана по поводу Зангезурского коридора, можно интерпретировать как сигнал: Иран готов к конструктивному диалогу. Более того, в экспертных кругах уже обсуждается, что новая иранская администрация стремится переосмыслить своё участие в региональной архитектуре безопасности и логистики, а значит - перестаёт видеть в Зангезурском коридоре угрозу своему транзитному суверенитету.

До недавнего времени иранские официальные лица открыто заявляли о неприемлемости любых изменений границ в регионе и выступали против "коридорной логики". Тегеран опасался, что данный проект подорвет его транзитную монополию между Каспием и Персидским заливом. Однако сегодняшний Иран, переживающий смену поколений в политической элите, ищет новые пути для интеграции в евразийские инициативы, ослабляя конфронтационный подход в пользу прагматизма.

Участие Пезешкиана в саммите ОЭС в Карабахе - красноречивый шаг. Это говорит не только о крахе надежд тех, кто надеялся на охлаждение азербайджано-иранских отношений в результате конфликта между Израилем и ИРИ. И не только фактор признания официальным Тегераном нового статус-кво в регионе, а также его готовности к новой экономической повестке. Более того, Иран вполне может включиться в развитие логистических узлов вдоль Зангезурского и Среднего коридоров, получая не конкурента, а партнёра.

Для Азербайджана Зангезурский коридор - это не просто транспортный путь, но и символ восстановления исторической связности, прямой выход к Нахчывану, Турции и далее к европейским рынкам. Это также стимул для развития освобожденных территорий, создания новых рабочих мест и инвестиционных проектов. Да и сложно и долго, в целом, перечислять все те преимущества, которые получит наша страна после запуска Зангезурского коридора.

А если говорить о данном проекте на уровне региона - это устранение "бутылочного горлышка", коим десятилетиями была нестабильная Армения, выбравшая путь территориальных претензий к Азербайджана, что в итоге привело к ее самоизоляции. Так Армения оказалась лишена полноценной транспортной архитектуры. Соответственно, открытие Зангезурского коридора, вопреки истерикам армянской оппозиции, может стать шансом и для самой Армении - стать частью евразийской экономики, интегрироваться в логистические и энергетические цепочки. Отказ от этого - возврат на путь к самоизоляции и упущенным возможностям.

В более широком контексте - Зангезурский коридор усиливает позиции Турции как транзитного хаба, Китая - как экспортной державы, Азербайджана - как энергетического и логистического узла, а также создаёт поле для сотрудничества между ЕС, Центральной Азией и Ближним Востоком. Да, на фоне трансформаций мировой логистики и энергетики, Зангезурский коридор становится не только частью регионального проекта, но и элементом глобального переосмысления связей между Востоком и Западом.

Слова президента Турции Эрдогана, прозвучавшие после исторического саммита в Ханкенди, дают понять: ставки растут, и Южный Кавказ больше не будет периферией - он становится центральным узлом новой Евразии. И именно Азербайджан, продвигая проект с упорством и стратегическим видением, становится архитектором новой эпохи.