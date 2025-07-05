https://news.day.az/politics/1765757.html Армянская пропаганда вышла на новый уровень абсурда - ФОТО В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армянская пропаганда врасывает ересь через пророссийскую оппозицию. Day.Az представляет публикацию: Посмотрите, что разгоняет армянская пропаганда. Вбрасывается ересь через пророссийскую оппозицию, затем ее ретранслируют ресурсы из сетки Марго Симоньян.
Армянская пропаганда вышла на новый уровень абсурда - ФОТО
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армянская пропаганда врасывает ересь через пророссийскую оппозицию.
Day.Az представляет публикацию:
Посмотрите, что разгоняет армянская пропаганда. Вбрасывается ересь через пророссийскую оппозицию, затем ее ретранслируют ресурсы из сетки Марго Симоньян.
Сейчас вот разгоняют про "тюркское направление" политики Азербайджана - да так неумело, что смешно до истерики.
Вы, животные - хотя бы прогуглите немного, прежде чем клепать свои фейки!
Это Азербайджан создал платформу Meydan TV?! Да еще и ради "тюркского продвижения"?
Да одним этим ляпом вы про себя все объясняете!
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