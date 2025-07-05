Армянская пропаганда вышла на новый уровень абсурда

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армянская пропаганда врасывает ересь через пророссийскую оппозицию.

Day.Az представляет публикацию:

Посмотрите, что разгоняет армянская пропаганда. Вбрасывается ересь через пророссийскую оппозицию, затем ее ретранслируют ресурсы из сетки Марго Симоньян.

Сейчас вот разгоняют про "тюркское направление" политики Азербайджана - да так неумело, что смешно до истерики.

Вы, животные - хотя бы прогуглите немного, прежде чем клепать свои фейки!

Это Азербайджан создал платформу Meydan TV?! Да еще и ради "тюркского продвижения"?

Да одним этим ляпом вы про себя все объясняете!