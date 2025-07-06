Альянс Баку и Исламабада: от политической солидарности до экономической синергии

Автор: Назрин Абдул, Azernews

Азербайджан продолжает укреплять свою роль в качестве надежного и сотрудничающего регионального игрока, развивая плодотворные двусторонние и многосторонние отношения. Среди его стратегических партнерств связи с Пакистаном выделяются как яркий пример прочной дружбы, основанной на общих ценностях, исторической солидарности и сближении геополитических интересов.

Отношения между Азербайджаном и Пакистаном не просто дипломатические, но и глубоко укорененные в принципах братства и взаимного уважения, которые развивались десятилетиями. Пакистан был одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана, что подчеркнуло его давнюю поддержку Баку на международной арене. Эта поддержка приобрела новое значение во время 44-дневной Отечественной войны в 2020 году, когда Пакистан недвусмысленно защищал территориальную целостность Азербайджана на различных международных форумах, что является свидетельством политической и моральной солидарности между двумя странами.

На недавнем 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), состоявшемся в Ханкенди, Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф подчеркнул важность этого партнерства, осомо отметив приверженность углублению сотрудничества в торговле, инвестициях, культуре, образовании, здравоохранении и управлении водными ресурсами. Его заявления отражают амбициозное видение расширения двусторонней повестки дня за пределы традиционного политического сотрудничества в комплексную социально-экономическую интеграцию.

Подписание Меморандума о взаимопонимании по инвестиционному сотрудничеству между Азербайджаном и Пакистаном является важной вехой, знаменующей конкретный шаг на пути к практической реализации этих амбиций. Меморандум о взаимопонимании формализует рамки для активизации экономического взаимодействия и привлечения инвестиций в стратегически важные секторы.

Это углубление экономических связей между Азербайджаном и Пакистаном можно рассматривать в более широком контексте изменения региональной геополитики и стратегий экономической диверсификации, проводимых обоими государствами. Для Азербайджана расширение экономических партнерств имеет решающее значение для поддержания усилий по постконфликтному восстановлению и интеграции освобожденных территорий в национальную экономику. Пакистан, тем временем, рассматривает Азербайджан как ворота к богатому ресурсами Кавказу и партнера в региональных инициативах по связям, которые дополняют его собственное видение развития экономического коридора.

Более того, обе страны разделяют обеспокоенность относительно региональной стабильности и безопасности, особенно в свете их соответствующих геополитических условий. Это партнерство обеспечивает платформу для скоординированных дипломатических усилий в рамках международных организаций, таких как ОЭС, где обе страны имеют значительное влияние. Их сотрудничество в таких многосторонних условиях позволяет им совместно отстаивать общие интересы, включая борьбу с терроризмом, упрощение процедур торговли и устойчивое развитие.

Меморандум о взаимопонимании по инвестиционному сотрудничеству также отражает прагматичный подход экономической дипломатии. Он поощряет участие частного сектора и совместные предприятия, которые могли бы стимулировать инновации, создание рабочих мест и передачу технологий. Поскольку энергетика, инфраструктура и цифровая трансформация становятся глобальными приоритетами, Азербайджан и Пакистан имеют все возможности извлечь выгоду из взаимодополняемости, используя свое географическое положение в качестве транзитных узлов, связывающих Азию и Европу.

Продолжение дипломатического взаимодействия и институционализация соглашений, подобных этому Меморандуму о взаимопонимании, будут иметь решающее значение для преобразования политической доброй воли в ощутимые экономические результаты.

Отношения между Азербайджаном и Пакистаном являются примером стратегического партнерства, выходящего за рамки риторики. Недавние события в рамках ОЭС и подписание ключевых соглашений отражают общую приверженность содействию прочному экономическому сотрудничеству и региональной интеграции. Поскольку обе страны преследуют амбициозные цели в области развития, их альянс готов стать стабилизирующей силой и моделью сотрудничества Юг-Юг в сложном и динамичном регионе.