https://news.day.az/world/1765750.html Из-за жары в США на дороге вспучился асфальт - ВИДЕО В американском штате Миссури из-за аномальной жары асфальт неожиданно треснул прямо перед машиной. Водитель рассказал, что всё случилось молниеносно - он не успел даже среагировать и сперва не понял, что произошло. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Из-за жары в США на дороге вспучился асфальт - ВИДЕО
В американском штате Миссури из-за аномальной жары асфальт неожиданно треснул прямо перед машиной.
Водитель рассказал, что всё случилось молниеносно - он не успел даже среагировать и сперва не понял, что произошло.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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