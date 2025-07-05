Из-за жары в США на дороге вспучился асфальт

В американском штате Миссури из-за аномальной жары асфальт неожиданно треснул прямо перед машиной.

Водитель рассказал, что всё случилось молниеносно - он не успел даже среагировать и сперва не понял, что произошло.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.