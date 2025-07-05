https://news.day.az/world/1765750.html

Из-за жары в США на дороге вспучился асфальт - ВИДЕО

В американском штате Миссури из-за аномальной жары асфальт неожиданно треснул прямо перед машиной. Водитель рассказал, что всё случилось молниеносно - он не успел даже среагировать и сперва не понял, что произошло. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.