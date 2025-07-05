Афганистан нацелился на использование Среднего коридора для выхода на европейские рынки

Председатель правления ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY), входящего в холдинг AZCON, Ровшан Рустамов провёл встречу в Бакинском порту с заместителем премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Абдулом Гани Барадаром.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе встречи обсуждались перспективы расширения географии грузоперевозок по маршруту Южная Азия - Кавказ - Европа, а также возможности интеграции Афганистана в региональные мультимодальные транспортные сети, особенно в рамках Среднего коридора.

Афганская сторона обратилась с просьбой о поддержке в ускорении экспорта продукции через Бакинский порт. В свою очередь, ADY выразила готовность к сотрудничеству в обеспечении доставки афганских товаров на европейские рынки.

Напомним, что Средний коридор - это транспортно-торговый маршрут, соединяющий Азию и Европу, проходящий через ряд стран региона. Он является альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, затем через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, прежде чем достичь Европы. Средний коридор предлагает сухопутный путь, соединяющий восточные регионы Азии, включая Китай, с Европой, минуя более протяженные морские маршруты.