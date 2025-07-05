https://news.day.az/world/1765752.html Cотни жителей эвакуированы из-за утечки газа в Польше Повреждение газопровода произошло в польском Гданьске. Как передает Day.Az, об этом сообщает радиостанция RMF24. Около 12.30 по местному времени пожарные получили информацию об инциденте на территории паромного терминала в Гданьске.
Cотни жителей эвакуированы из-за утечки газа в Польше
Повреждение газопровода произошло в польском Гданьске.
Как передает Day.Az, об этом сообщает радиостанция RMF24.
Около 12.30 по местному времени пожарные получили информацию об инциденте на территории паромного терминала в Гданьске.
На фоне угрозы утечки газа спасатели приняли решение эвакуировать 200 человек - сотрудников терминала и людей, которые находились в заведениях общественного питания.
Последствия аварии устраняют шесть пожарных бригад.
В 14:23 утечку газа удалось остановить.
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