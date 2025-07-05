Cотни жителей эвакуированы из-за утечки газа в Польше

Повреждение газопровода произошло в польском Гданьске.

Как передает Day.Az, об этом сообщает радиостанция RMF24.

Около 12.30 по местному времени пожарные получили информацию об инциденте на территории паромного терминала в Гданьске.

На фоне угрозы утечки газа спасатели приняли решение эвакуировать 200 человек - сотрудников терминала и людей, которые находились в заведениях общественного питания.

Последствия аварии устраняют шесть пожарных бригад.

В 14:23 утечку газа удалось остановить.