Столкновение катеров в Мингячевире

В Мингячевире столкнулись два катера.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, инцидент произошел в бассейне реки Кура в Мингячевире.

Лодки и граждане были доставлены на берег.

В результате происшествия легкие телесные повреждения получили 5 человек, находившиеся в лодках.

Проводится расследование.