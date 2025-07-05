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Столкновение катеров в Мингячевире - пятеро пострадавших

В Мингячевире столкнулись два катера. Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, инцидент произошел в бассейне реки Кура в Мингячевире. Лодки и граждане были доставлены на берег. В результате происшествия легкие телесные повреждения получили 5 человек, находившиеся в лодках. Проводится расследование.