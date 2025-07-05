В отношениях Азербайджана и ЕС начинается перезагрузка

Азербайджан выстраивает новую модель внешней политики - независимую, многовекторную и ориентированную на устойчивый мир в регионе.

Как передает Day.Az, об этом заявил представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью греческому To Vima - англоязычному интернет‑изданию одноименной газеты, выходящей в печатном виде с 1922 года.

По его словам, Азербайджан намерен продолжать прагматичную и сбалансированную внешнюю политику, не привязываясь ни к одному геополитическому центру.

Амирбеков подчеркнул, что Баку предпочитает сохранять независимость и выстраивать предсказуемые и позитивные отношения со всеми странами - кроме Армении, с которой, впрочем, после окончания конфликта Азербайджан также старается открыть новую страницу в отношениях.

Представитель Президента Азербайджана отметил, что именно независимая политическая позиция позволяет Азербайджану оставаться суверенным государством и восприниматься как надежный партнёр на международной арене. Страна развивает отношения с США, Евросоюзом, Россией, Ираном и Турцией. Такой подход делает внешнюю политику Азербайджана уникальной.

"Баку рассматривает Европейский союз как стратегического партнера, особенно в сфере энергетики. Азербайджан поставляет нефть и природный газ десяти странам ЕС и вносит существенный вклад в европейскую энергетическую безопасность. Особое значение в этом контексте имеет Южный газовый коридор и его составная часть - Трансадриатический трубопровод, проходящий через Грецию.

При этом сотрудничество с ЕС не ограничивается энергетикой. В 2024 году наблюдается заметное оживление в отношениях с Брюсселем", - сказал Амирбеков.

Он напомнил о встрече Президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой Евросовета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Тиране, а также о визите высокого представителя ЕС Каи Каллас в Баку в апреле.

Позже, в мае, состоялся диалог по вопросам безопасности между ЕС и Азербайджаном, а в июне - новая энергетическая встреча в Брюсселе. Эльчин Амирбеков подчеркнул, что Баку стремится расширить сотрудничество с ЕС за пределы углеводородов, сосредоточившись на "зеленой" энергетике и планируя экспорт электроэнергии по подводным кабелям через Каспийское и Чёрное моря в рамках сотрудничества с несколькими странами-членами ЕС.

Представитель Президента Азербайджана также упомянул о росте интереса ЕС к проекту Срединного коридора, соединяющего Центральную Азию с Южным Кавказом и далее с Европой.

"В ближайшее время планируется диалог с ЕС по вопросам транспорта. Кроме того, стороны договорились пересмотреть приоритеты партнерства и возобновить переговоры по всеобъемлющему соглашению о сотрудничестве.

В условиях современных реалий ЕС и Азербайджан находятся на пороге качественно нового уровня взаимодействия, и это отвечает интересам обеих сторон. Азербайджан заслуживает статуса стратегического партнёра ЕС не только в энергетике, но и в других сферах, учитывая географию, ресурсы и транспортную роль страны", - сказал дипломат.

Говоря о войне в Украине, Амирбеков выразил обеспокоенность тем, что конфликт затягивается, несмотря на усилия международного сообщества. Он напомнил, что Азербайджан с самого начала заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, так как сам десятилетиями страдал от нарушений международного права. По его словам, военного решения конфликта нет, и только переговоры могут привести к миру.

Комментируя перспективы мира с Арменией, Амирбеков заявил, что стороны как никогда близки к его заключению.

"Сразу после Второй Карабахской войны Азербайджан предложил основные принципы мирного соглашения, на базе которых был разработан текст договора. В марте 2025 года главы МИД двух стран объявили о согласовании текста для последующего утверждения.

Следующий шаг - обеспечить устойчивость и необратимость мира, что требует устранения юридических противоречий, прежде всего в Конституции Армении, где до сих пор содержится территориальная претензия к Азербайджану. По его словам, правительство Армении во главе с Николом Пашиняном уже неоднократно признавалo суверенитет Азербайджана над Карабахом, и теперь важно, чтобы этот факт был закреплён и в основном законе страны.

В истории были случаи, когда страны изменяли конституции ради мира - как это сделали, например, Северная Македония или Ирландия в рамках Белфастского соглашения. Уверен, что Ереван сможет предпринять аналогичные шаги", - отметил представитель Президента Азербайджана.

Что касается отношений с Грецией, Амирбеков назвал 2024 год успешным. Он напомнил, что между странами после перерыва прошли политические консультации, заседание межправительственного комитета, встречи министров иностранных дел. Особо был отмечен визит премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Баку на саммит COP29 и его переговоры с Президентом Ильхамом Алиевым.

"Обе страны заинтересованы в развитии сотрудничества в таких сферах, как торговля, инвестиции, сельское хозяйство, транспорт, здравоохранение, туризм и культура. Отношения между Афинами и Баку должны быть свободны от внешнего давления, несмотря на возможную обеспокоенность третьих стран, включая Армению", - сказал дипломат.

Амирбеков выразил удовлетворение возобновлением прямых рейсов между Баку и Афинами авиакомпанией Aegean Airlines. По его словам, это способствует развитию человеческих контактов и взаимного интереса между народами. Он также отметил, что греческий язык преподается в азербайджанских вузах, и выразил надежду на развитие парламентской дипломатии как важного инструмента укрепления доверия между странами.

В заключение, говоря о ситуации на Ближнем Востоке, дипломат выразил обеспокоенность военной эскалацией и подчеркнул, что Баку всегда выступал за решение конфликтов путем диалога и дипломатии.

"Азербайджан сохраняет прагматичные отношения с Ираном и стратегическое партнерство с Израилем, как и Греция, и будет продолжать призывать обе стороны к мирному урегулированию разногласий", - заключил Амирбеков.