Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск объявил о создании своей политической партии, он назвал ее The America Party.

Как передает Day.Az, об этом он написал в соцсети Х.

"Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня сформирована the America Party", - написал он.

Маск заявил, что созданная им партия "вернет американцам свободу".

Недавно политолог Малек Дудаков заявил, что Маск стал аутсайдером в политике после публичного скандала с президентом США Дональдом Трампом.

5 июня на протяжении пяти часов президент США и предприниматель перекидывались колкостями в соцсетях. Масштабы виртуального побоища были поистине эпичными. Всего за несколько часов Tesla и SpaceX чуть не остались без госконтрактов, НАСА чуть не осталось без космических кораблей, Трампу едва не объявили импичмент, Маск едва не сошел с ума, в пылу дискуссии снова всплыл "список Эпштейна", а в Америке почти появилась третья партия.