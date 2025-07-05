Далай-лама заявил, что надеется прожить более 130 лет

Далай-лама XIV Тензин Гьяцо надеется прожить более 130 лет.

Об этом он заявил своим последователям в городе Дхарамсала на севере Индии, передает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters.

"До сих пор мне удавалось довольно успешно служить Буддадхарме. И все же я надеюсь прожить более 130 лет", - сказал монах.

В воскресенье, 6 июля, далай-ламе исполнится 90 лет.

После 1959 года далай-лама XIV проживает в изгнании. Китайское правительство рассматривает его как сепаратиста, виновного в разжигании беспорядков в Тибете в 1980-х и 2008 годах.

В соответствии с верованиями тибетского буддизма, далай-лама подлежит реинкарнации, и он сам неоднократно заявлял о намерении определить порядок преемственности в текущем году.