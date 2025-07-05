Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Великобритании

Пилот команды Ferrari Шарль Леклер показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов 12-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Великобритании.

Как передает Day.Az, соревнования 5 июля проходят в Силверстоне (Англия).

Так, Леклер показал лучший круг за 1 минуту 25,498 секунды.

Вторым пришел австралийский гонщик Оскар Пиастри из команды McLaren с результатом +0,068. Третий результат показал пилот Red Bull, действующий чемпион мира Макс Ферстаппен (+0,087).

Позднее 5 июля также пройдет квалификация.

Сама гонка Гран-при серии состоится в воскресенье, 6 июля.