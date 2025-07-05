Главу Meta Марка Цукерберга выставили из Овального кабинета в Белом доме после того, как он "неожиданно вошел" во время закрытого совещания.

Как передает Day.Az, об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что глава Meta внезапно появился на пороге Овального кабинета во время совещания президента США Дональда Трампа с военными, на котором они обсуждали перспективный истребитель шестого поколения F-47. После этого Цукерберга попросили покинуть Овальный кабинет, сообщает телеканал.

Некоторые чиновники, по данным NBC, обеспокоились сложившейся ситуацией, так как у Цукерберга нет соответствующего допуска к секретной информации.