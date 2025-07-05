Эрдоган заявил о региональных перспективах в случае мира между Баку и Ереваном

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном изменит атмосферу в регионе. Мы станем свидетелями того, как вслед за достигнутым сближением одна за другой откроются новые исторические возможности.

Об этом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам в самолете, возвращаясь из Азербайджана, сообщает Day.Az.

"Мир и стабильность на Южном Кавказе приносят пользу всем. Дипломатические рамки продолжающегося мирного процесса между Азербайджаном и Арменией уже завершены. В результате встреч, проведенных в Брюсселе, Москве и Тбилиси в конце 2024 года, было достигнуто соглашение по окончательному тексту мирного соглашения.

Хотя Армения изначально выступала против Зангезурского коридора, она начала демонстрировать более гибкий подход для участия в экономической интеграции. Развитие этого региона - возможность не только для Азербайджана, но и для Армении, для нас, для Ирана и других стран", - подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер еще раз подчеркнул особую важность азербайджано-турецких отношений.

"Наши отношения с Азербайджаном отличаются от отношений с другими странами. Нас связывает с Азербайджаном не только дружба, но и братство. Изречение "одна нация - два государства" не случайно, оно несет в себе глубокий смысл и имеет под собой конкретные основы. Мы это не раз доказывали на протяжении всей истории. Поэтому мы не можем безразлично смотреть со стороны на события, происходящие в этом регионе", - подчеркнул Эрдоган.