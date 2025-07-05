https://news.day.az/world/1765738.html Мэр города женился на самке аллигатора - ВИДЕО Торжественная церемония в Мексике скрепила союз мэра Даниэля Гутьерреса и рептилии по имени Алисия Адриана, которую теперь ласково называют "маленькой принцессой". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Перед свадьбой её облачили в белое платье и пронесли по улицам, а жители встречали невесту танцами и угощениями.
Мэр города женился на самке аллигатора - ВИДЕО
Торжественная церемония в Мексике скрепила союз мэра Даниэля Гутьерреса и рептилии по имени Алисия Адриана, которую теперь ласково называют "маленькой принцессой".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Перед свадьбой её облачили в белое платье и пронесли по улицам, а жители встречали невесту танцами и угощениями.
По поверьям, такой союз приносит общине мир, урожай и благополучие. Традиции больше 230 лет.
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