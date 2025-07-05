Мэр города женился на самке аллигатора

Торжественная церемония в Мексике скрепила союз мэра Даниэля Гутьерреса и рептилии по имени Алисия Адриана, которую теперь ласково называют "маленькой принцессой".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Перед свадьбой её облачили в белое платье и пронесли по улицам, а жители встречали невесту танцами и угощениями.

По поверьям, такой союз приносит общине мир, урожай и благополучие. Традиции больше 230 лет.