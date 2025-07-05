В работе Telegram произошел массовый сбой

Пользователи из России сообщают о сбоях в работе мессенджера Telegram.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, данные приводит сервис Downdetector.

За последний час зафиксировано более 3,4 тысячи жалоб, а общее количество сообщений о проблемах за сутки превысило 11,5 тысячи.

Наибольшее количество жалоб на работу Telegram поступает из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа и Курской области. Чаще всего пользователи сталкиваются со сбоями в работе мобильного приложения, проблемами с получением уведомлений и нестабильной работой веб-сайта.