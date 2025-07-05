https://news.day.az/hitech/1765764.html В работе Telegram произошел массовый сбой Пользователи из России сообщают о сбоях в работе мессенджера Telegram. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, данные приводит сервис Downdetector. За последний час зафиксировано более 3,4 тысячи жалоб, а общее количество сообщений о проблемах за сутки превысило 11,5 тысячи.
В работе Telegram произошел массовый сбой
Пользователи из России сообщают о сбоях в работе мессенджера Telegram.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, данные приводит сервис Downdetector.
За последний час зафиксировано более 3,4 тысячи жалоб, а общее количество сообщений о проблемах за сутки превысило 11,5 тысячи.
Наибольшее количество жалоб на работу Telegram поступает из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа и Курской области. Чаще всего пользователи сталкиваются со сбоями в работе мобильного приложения, проблемами с получением уведомлений и нестабильной работой веб-сайта.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре