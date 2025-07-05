В Баку прошла встреча с с исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии ООН

В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии ООН по Азии и Тихого океана (UNESCAP) Армидой Салсией Алишахбаной.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в министерстве здравоохранения.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что Азербайджан плодотворно сотрудничает с различными специализированными структурами ООН, в том числе с UNESCAP.

Министр отметил, что Азербайджан стал членом Экономической и социальной комиссии ООН по Азии и Тихого океана в 1992 году, и за этот период наладил двусторонние отношения на высоком уровне с большинством государств-членов UNESCAP.

Заявив, что UNESCAP является важной платформой для сотрудничества, особенно в сфере цифровизации, транспортной, энергетической и других представляющих взаимный интерес областях, министр здравоохранения Азербайджана выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.