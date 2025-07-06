Пашинян, реалии и реакции

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о выступлении премьер-министра Армении Никола Пашиняня.

Day.Az представляет публикацию:

Никол Пашинян сегодня знатно огорошил армянских реваншистов. Выступая на

торжественном мероприятии, посвящённом 30-летию принятия Конституции, Пашинян, после 150 граммов водки короткого поздравления рубанул с плеча: Армении нужна новая Конституция - да такая, чтобы отражала реалии.

По его словам, новая Конституция должна отвечать жизненным интересам граждан Армении и учитывать изменившееся восприятие родины и государства.

"Сегодня Армения существует в реальности, где государство и родина для наших граждан - единое целое".

Интересное, очень интересное заявление. А нынешняя, значит, интересам граждан не отвечала получается? И когда Пашинян это понял? Не после ли 8 ноября 2020?

Во-вторых - и это позитивный момент - Пашинян косвенно признал, что до сих пор говоря "Армения", армяне так или иначе имели в виду свои территориальные претензии к соседям - к Азербайджану, Грузии, Турции.

Сейчас же, как выходит со слов Воваевича, армяне только-только начали понимать, что чем чаще они думают об этом, тем жестче бывают пиздюли.

Забавно кстати, что Пашинян, говоря обо всем этом, использовал слайд - карта Армении с горой на фоне. Только и карта была актуальная, нормальная, и гора теперь у армян не мифический Арарат (которая до сих пор в Турции) - а Арагац.

Перформанс Пашиняна не остался без внимания: в России говорят "ну вот видите, мы предупреждали!", а армянские реваншисты рвут на себе последние волосы, причитая про предателя и "турецкого выкидыша".

В Азербайджане же пока лишь наблюдают. Сигналы от Пашиняна идут позитивные, но доверия себе он пока не заслужил. Не тот персонаж.