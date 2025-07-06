В российской области потерпел крушение самолет

В Читинской области России совершил жесткую посадку самолет Ан-2.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в результате аварии пострадали 10 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Самолет разбился через 16 минут после взлета. На борту находились 10 парашютистов и 1 член экипажа.