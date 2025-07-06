https://news.day.az/world/1765796.html В российской области потерпел крушение самолет - пострадало 10 человек В Читинской области России совершил жесткую посадку самолет Ан-2. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в результате аварии пострадали 10 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Самолет разбился через 16 минут после взлета. На борту находились 10 парашютистов и 1 член экипажа.
В российской области потерпел крушение самолет - пострадало 10 человек
В Читинской области России совершил жесткую посадку самолет Ан-2.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в результате аварии пострадали 10 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Самолет разбился через 16 минут после взлета. На борту находились 10 парашютистов и 1 член экипажа.
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