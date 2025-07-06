Абитуриенты по II и III группам специальностей сегодня сдадут экзамены в Азербайджане

Сегодня Государственный экзаменационный центр Азербайджанской Республики (ГЭЦ) проведет вступительный экзамен в вузы по II и III группам специальностей.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамены будут проведены в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

Начало экзамена в 10:00.

Пропускной режим заканчивается за 15 минут до начала экзамена - в 09:45, и прибывшие после этого участники не допускаются в экзаменационный корпус.

В экзаменах ожидается участие 41484 абитуриентов (по II группе специальностей - 18014, по III группе специальностей - 23470 абитуриентов).