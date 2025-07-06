Ханкенди как прототип справедливого будущего

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Сегодня, когда воздух мировой политики пропитан гарью конфликтов и надрывным гулом пропагандистских барабанов, когда сводки с фронтов чередуются с кадрами разрушенных городов, а голос дипломатов всё чаще тонет в раскатах ракетных залпов, любое пространство, где возникает слово "мир", звучит как набат, пронзающий души и умы.

В Ханкенди завершился XVII саммит Организации экономического сотрудничества - событие, которое само по себе стало не просто дипломатическим ритуалом, а дерзким актом интеллектуальной и моральной смелости. Азербайджан превратил город, который ещё недавно казался воплощением самой идеи отчуждения и боли, в арену для откровенного и широкого разговора о будущем целого региона.

Это было похоже на то, как если бы из разорванного сердца вдруг забил родник - чистый, упрямый, невозможный, но настоящий.

Посмотрите правде в глаза: Карабах десятилетиями был в глазах мира топонимом безысходности. Местом, где от любой дипломатии оставалась лишь скорлупа, а войны обнажали своё иссиня-чёрное нутро. Но теперь, после семнадцатого саммита ОЭС, этот символ сменил полюс.

Карабах стал маркером того, что даже самая израненная земля способна восстать и предъявить миру новую, почти евангельскую и кораническую повестку - повестку согласия. В течение двух дней в Ханкенди звучали не лозунги, а чёткие и предметные обсуждения: развитие торговых коридоров, климатическая повестка, расширение цифровых связей, укрепление транспортных маршрутов между Центральной Азией, Ближним Востоком и Европой.

Цифры звучали сухо, но за ними пульсировала эпоха: суммарный ВВП стран ОЭС превышает 2,5 триллиона долларов. На этой арене живёт более 500 миллионов человек - это не статистика, это полмира, которое пробует на прочность своё право строить будущее без диктата извне. Согласитесь, в мире, где всякая инициатива всё чаще забивается под пятой чужих интересов, подобная самостоятельность - поступок редкий и достойный уважения.

Особое место заняли на саммите темы "зелёной" энергетики и искусственного интеллекта.

Казалось бы, причудливо: обсуждать такие материи в городе, по которому ещё недавно скользили тени войны. Но именно это и есть главный вызов, который Азербайджан предъявил мировому сообществу: невозможно бесконечно увязать Карабах в статус жертвы, невозможно навсегда законсервировать его в трагедии. Если есть воля, здесь можно строить солнечные электростанции, создавать технопарки, привлекать инвестиции, соединять торговые ветви Востока и Запада - и делать это уже не на словах, а на практике.

Вы только вдумайтесь: саммит в Ханкенди стал пространством для разговора не о местечковой податной политике, а о великой архитектуре XXI века. Прозвучали предложения по модернизации Транскаспийского коридора, обсуждались инвестиции в расширение Бакинского морского порта, звучали предложения по снижению таможенных барьеров внутри зоны ОЭС. Одновременно делегации проговаривали будущие программы помощи Афганистану - стране, которая уже почти стала анатомией мировой трагедии.

Ханкенди принял этот диалог так же уверенно, как принимает весенний дождь иссушённая степь.

Азербайджан в этот момент показал, что его победа в Карабахе - не просто военный акт, но ещё и цивилизационный проект. Потому что истинный смысл победы не в том, чтобы вечно праздновать триумф, а в том, чтобы наполнить освобождённую землю жизнью и смыслом. Вчерашний финал саммита это подтвердил - он дал понять, что именно здесь, на древней земле Карабаха, формируется прототип того мирного порядка, который ищет сегодня весь регион.

Ханкенди услышал язык будущего: энергетический переход, искусственный интеллект, гуманитарная взаимопомощь, свобода передвижения товаров и идей - всё это вчера перестало быть красивыми декларациями и обрело плоть переговоров, протоколов, конкретных проектов. Карабах больше не символ руин. Карабах - это теперь символ перезапуска, рестарта, исторической перекодировки.

Именно в этом есть что-то почти библейское: земля, политая слезами и кровью, становится точкой новой надежды. В этом есть метафизика, которой так часто не хватает в сухих кабинетных формулах. В этом есть и дерзость, и горечь, и вера, и сила - всё, что делает историю настоящей, а не картонной.

Поэтому XVII саммит ОЭС в Ханкенди - не просто событие из дипломатических сводок.

Это был ритуал рождения новой идеи, которая способна затмить войну и заставить её отступить.

Это был вызов привычному миру, привыкшему считать Карабах зоной вечного страха. Азербайджан предложил иную модель: не зона страха, а зона созидания.

И если XXI век, в конечном счёте, всё же выберет путь к миру, то, поверьте, историки ещё много раз откроют эти страницы - где Карабах из мрака стал светом. Где Ханкенди стал городом не разрушения, а диалога. Где Азербайджан сумел показать, что настоящая сила - это не сила оружия, а сила смысла.

Азербайджан не впервые берёт на себя эту миссию. За последние два десятилетия страна не только укрепила позиции как транзитного узла между Востоком и Западом, но и последовательно демонстрировала способность к дипломатическому лидерству. Транспортные артерии вроде Баку-Тбилиси-Карс, Южного газового коридора, мультимодальные маршруты через Каспий и Центральную Азию - всё это не абстрактные чертежи, а живые примеры того, как Баку превращает географию в политический капитал. При этом Азербайджан искусно сочетает многовекторность с чётким приоритетом на укрепление собственной роли как опорной точки в Евразии.

Саммит в Ханкенди лишь подтвердил это: здесь говорили о создании зон свободной торговли, об интеграции цифровых технологий в транспорт, о развитии портов и льготном доступе к ним для государств, не имеющих выхода к морю. Звучали предложения о формировании единого энергетического рынка и строительстве новых электросетей, которые свяжут Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан и Пакистан, снимая хронические проблемы энергодефицита. В этом, как ни странно, угадывается и философия самого Азербайджана: строить мосты там, где раньше стояли стены, и находить точки соприкосновения даже там, где ещё совсем недавно бушевал огонь.

Азербайджан выступил здесь не только как хозяин площадки, но и как гарант стабильности. Об этом свидетельствует тот факт, что после бурных событий на Ближнем Востоке именно Баку смог собрать за одним столом руководителей стран, которые порой с трудом находят общий язык. За фасадом дипломатических заявлений угадывается важнейшая задача - снизить уровень региональной турбулентности, найти новые механизмы для совместного реагирования на кризисы и согласовать экономические проекты, которые смогут укрепить внутреннюю устойчивость. В наше время, когда мировая система балансирует на грани хаоса, такие инициативы стоят дороже любой военной мощи.

Значение Организации экономического сотрудничества едва ли можно свести только к товарным потокам. Это уже своего рода "геополитическая сцена", где Азербайджан играет роль уверенного режиссёра. В Ханкенди звучали голоса о необходимости перехода к зелёной экономике, стимулирования цифровой трансформации, продвижения новых логистических маршрутов, которые обойдут уязвимые точки старых цепочек поставок. Всё это - не просто декларации. Это ответ на мировую нервозность, на рост протекционизма и политических барьеров, разрушающих глобальные цепи добавленной стоимости.

Символично, что Азербайджан называет такие проекты "мостами между Востоком и Западом". Здесь действительно рождается инфраструктурная сеть, которая вбирает в себя евразийский потенциал, а также открывает выход к рынкам Европы, Ближнего Востока и Южной Азии. Карабах становится не точкой замыкания, а точкой пересечения, своего рода узлом, где энергия идей и ресурсов перераспределяется на пользу всех участников процесса.

Именно в этом кроется суть нового лидерства Баку. Страна не навязывает правила, но предлагает площадку, где можно обсуждать даже самые острые вопросы, сохраняя атмосферу взаимного уважения. Этот формат - диалог без менторства, координация без диктата - даёт возможность формировать решения, основанные на консенсусе. В условиях, когда глобальные институты переживают кризис доверия, такая модель становится особенно ценной.

Саммит в Ханкенди не был простой формальностью. Это был акт большой политической воли и стратегического видения. Азербайджан показал, что способен брать на себя роль не только регионального, но и евразийского интегратора. На фоне разрозненных конфликтов, затянувшихся войн и разрушенных альянсов в других регионах именно Баку сегодня предлагает язык здравого смысла и договорённостей. И пока этот язык звучит, у Евразии сохраняется шанс не распасться на враждующие осколки, а стать единым и жизнеспособным организмом - от Каспия до Средиземноморья, от Синьцзяна до Босфора.

Уникальность форума в Ханкенди заключается ещё и в том, что здесь совпали несколько смысловых пластов.

Первый из них - восстановление справедливости и территориальной целостности, когда некогда разрушенный и опустевший город превращается в центр международной дипломатии. Это не просто символ, а практическое напоминание миру, что, где бы ни происходили конфликты, именно политика мирного созидания, а не милитаризма, способна вернуть территориям жизнь.

Второй слой - это стратегический расчёт. Азербайджан прекрасно понимает, что эпоха глобальной конкуренции идей и ресурсов неизбежно требует создания устойчивых сетей - транспортных, энергетических, финансовых, а теперь ещё и цифровых. Поэтому, приглашая в Ханкенди президентов, премьер-министров и других высоких гостей, страна буквально стелет основу для следующего этапа собственной роли как центра притяжения евразийских интересов. Проекты железных дорог, энергетических коридоров, инициативы по экотуризму и цифровизации - всё это элементы не абстрактных концепций, а реальной политики, выстроенной на фундаменте сильной инфраструктуры и прагматичного подхода к интеграции.

Особенно примечательно, что теперь в повестку всё более уверенно входят и вопросы зеленой повестки: снижение углеродного следа, развитие возобновляемых источников энергии, создание рабочих мест в "зелёной" экономике. Речь идёт не о модных терминах, а об ответе на объективные вызовы - разрушение экосистем, изменение климата, дефицит воды и продовольствия. Азербайджан, выстраивая новый образ Карабаха, подчёркивает, что развитие должно быть не только быстрым и масштабным, но и устойчивым. Это своего рода долгосрочная страховка региона от новых кризисов.

Замечу, что именно этот подход даёт Азербайджану возможность вести диалог с самыми разными странами - от стран Центральной Азии до Турции, от Ирана до Пакистана. Когда вместо лозунгов на стол кладутся реальные проекты и чёткие схемы взаимной выгоды, формируется атмосфера доверия. А там, где есть доверие, всегда есть шанс остановить новые войны ещё до того, как они начнутся.

Ханкенди стал наглядным примером того, что дипломатия - это не сухие протоколы и не высокопарные речи, а, прежде всего, готовность открывать двери для сотрудничества. По сути, Азербайджан вновь доказал, что у него есть стратегический "инстинкт мира" - умение создавать платформы, на которых даже заклятые соперники готовы садиться за один стол и обсуждать, как развивать железные дороги, облегчать тарифные барьеры и открывать новые логистические коридоры. Это бесценный навык в регионе, где память о недавних конфликтах ещё жива.

И ещё один штрих: фактически Азербайджан делает шаг к тому, чтобы перенести "центр тяжести" евразийской политики ближе к себе. Если раньше фокус таких интеграционных процессов был смещён либо в сторону Турции, либо в сторону Ирана, либо - шире - в Центральную Азию, то теперь именно Баку становится точкой, где эти интересы переплетаются и обретают практическое выражение. Это результат не только богатых энергетических ресурсов, но и, что куда важнее, устойчивой и предсказуемой политики.

Азербайджан в Карабахе выковал новый принцип бытия: объединение вместо разъединения, сопряжение вместо столкновения. Это - не просто геополитическая находка, это формула выживания для всего региона, балансирующего на краю нового мирового передела. И здесь, на этой земле, обожжённой войнами и вымоченной в крови, Баку пытается построить цивилизационную модель, в которой компромисс перестаёт быть слабостью, а становится оружием сильных.

Но путь этот не будет простым. Каждый шаг к интеграции - как хождение по лезвию бритвы: стоит пошатнуться, и вновь разверзнется трещина, в которую устремятся силы реванша и хаоса.

Поэтому Азербайджану суждено быть не только архитектором, но и хранителем: хранителем баланса, хранителем справедливости, хранителем той самой линии сопряжения, что ещё вчера была линией разлома.

В этом и состоит настоящая миссия. Не просто соединить дороги и маршруты, не просто пустить по ним поезда и караваны - а дать людям великую надежду, что в этом переплетении культур и экономик возможно сосуществование, а не взаимное истребление. Именно этим и оправдывается вся тяжесть ответственности, которую Баку добровольно принял на себя.

Потому что в конечном счёте ни нефть, ни газ, ни даже стратегические порты не смогут удержать мир, если исчезнет вера в справедливость.

Карабах сегодня - испытательный полигон этой веры.

И если Азербайджану удастся сделать здесь пространство согласия, то он создаст не просто новый транспортный хаб, но новую точку сборки для всего Евразийского будущего.

Там, где прежде звенели выстрелы, теперь должен зазвучать голос справедливости.

И этот голос - голос сильных, но мудрых.

Голос Азербайджана.