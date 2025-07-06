https://news.day.az/world/1765793.html Оползень разрушил деревню в китайской провинции Сычуань - ВИДЕО Мощный оползень разрушил деревню в уезде Данба, провинции Сычуань, Китай. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Оползень разрушил деревню в китайской провинции Сычуань - ВИДЕО
Мощный оползень разрушил деревню в уезде Данба, провинции Сычуань, Китай.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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