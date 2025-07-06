Проект Ахмедбейли–Физули–Шуша удостоен международного признания за инновации в строительстве

Проект автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша был признан победителем в номинации "Инновационная методология строительства" Международной дорожной федерации.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend инженер проекта Азербайджанского государственного агентства автомобильных дорог (AAYDA) Эйюб Гусейнов.

Было отмечено, что дорожная инфраструктура на освобожденных территориях строится качественно и на уровне, отвечающем современным требованиям. При строительстве вдоль дороги были установлены железобетонные и металлические ограждения, системы освещения. К их числу относится и автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша.

"Новая дорога является альтернативой "Дороге Победы". Новая дорога также является более короткой по сравнению с "Дорогой Победы". Протяженность "Дороги Победы" составляет 101 километр, в то время как длина новой дороги составляет 81,7 километра. Новая дорога сократит расстояние на 19,3 километра. Первые 48 километров дороги, что соответствует первой технической категории, состоят из 6 полос, а остальные 33,7 километра - из 4 полос. По всей протяженности дороги установлены 1 развязка, 11 мостов, 7 тоннелей, 6 виадуков, подземных переходов и другая необходимая инфраструктура. Общая длина мостов, построенных в рамках проекта, составляет 1557 метров", - отметил он.

Представитель агентства также предоставил информацию о ходе строительных работ на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша:

"В ходе строительных работ вдоль дороги были установлены железобетонные и металлические ограждения, заборы, системы освещения. Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша соединяет Физули, Ходжавенд, Ходжалы и Шушу, беря свое начало от автодороги Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор".

Отметим, что данная дорога была построена в соответствии с "I Государственной программой по великому возвращению на освобожденные территории Азербайджанской Республики", утвержденной распоряжением Президента Азербайджана. Реализация проекта имеет важное значение с точки зрения диверсификации внутренней дорожной сети и улучшения транспортных связей между районом и другими регионами республики. В то же время новая дорога также внесет большой вклад в развитие туризма и повышение экономической активности в регионе.