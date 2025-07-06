Число жертв наводнения в Техасе достигло 50

Минимум 50 человек погибли в американском штате Техас в результате наводнения. Он был вызван сильными дождями и разливом реки Гуадалупе, сообщает Day.Az со ссылкой на CNN.

Так, в округе Керр погибли 43 человека, в округе Бернет скончались 3 человека, в округе Трэвис - 4 человека. Десятки числятся пропавшими без вести.

Губернатор Техаса Грег Эбботт ранее сообщил, что эвакуировать удалось более 850 человек.

До этого сообщалось, что не менее 24 человек погибли в американском штате Техас в ходе наводнения, еще 25 пропали без вести.