В Китае расследуют массовое отравление детей в частном детсаду

По меньшей мере 19 детей пострадали в одном из частных детских садов китайской провинции Ганьсу в результате отравления свинцом, предположительно вызванного пищевыми добавками.

Как сообщило издание Shanghai Zhebao, директор детского сада привлечен к уголовной ответственности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В больницу поступило 19 пострадавших детей. Согласно медицинским отчетам, у некоторых из них уровень свинца в крови достигал 400 мкг/л, что намного выше порога в 250 мкг/ л, требующего госпитализации. По показаниям родителей, у детей в течение нескольких месяцев наблюдались такие симптомы, как тошнота, диарея, спазмы в животе и боли в ногах.

Местное правительство сформировало оперативную группу для отслеживания источника загрязнения. Чиновники пока не раскрыли информацию об использованной пищевой добавке.