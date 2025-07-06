Генассамблея ООН учредила Всемирный день развития сельских районов

Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции постановила объявить 6 июля Всемирным днем развития сельских районов, с тем чтобы подчеркнуть исключительную важность развития и преобразования сельских районов для достижения целей в области устойчивого развития.

Как передает Day.Az, в резолюции также отмечается, что ликвидация нищеты и голода в сельских районах имеет первостепенное значение для достижения целей в области устойчивого развития и что деятельность по развитию сельских районов должна осуществляться на основе комплексного подхода, который охватывал бы экономический, социальный и экологический компоненты.

Важность развития сельских районов

Развитие сельских районов содействует решению таких вопросов, как бедность, равенство, продовольственная безопасность и устойчивость.

В настоящее время 80% беднейших людей в мире живут в сельской местности и зарабатывают менее 2,15 доллара США в день. Согласно индексу многомерной нищеты, более миллиарда человек живут в условиях крайней нищеты, более половины из них составляют дети (доклад ПРООН, 2024 год).

Половина сельского населения не имеет медицинского страхования, в городах этот показатель составляет 22% (доклад ДЭСВ, 2021 год).

При этом семейные фермы производят 80% мирового продовольствия (ФАО).

Женщины составляют 43% сельскохозяйственной рабочей силы, однако сталкиваются с препятствиями в получении земельных ресурсов, кредитов и технологий.

Сельские районы находятся на переднем крае климатического воздействия: они больше других страдают от засух, наводнений и экстремальной жары.

Что можно сделать

Правительствам рекомендуется разрабатывать соответствующие информационные бюллетени и выделять ресурсы на создание необходимой инфраструктуры, что поможет устранить пробелы в развитии отдаленных районов.

Организации системы ООН и банки развития могут поддержать эти усилия, организовав форумы, на которых рассматриваются финансовые решения и стратегии инклюзивного управления земельными ресурсами.

Гражданское общество и фермерские группы могут внести свой вклад, организуя выездные мероприятия, информационные кампании и дискуссии с участием сельских жителей.

Университеты играют ключевую роль в проведении лекций, молодежных инициатив и создании инновационных лабораторий для поиска практических решений в области сельского развития.

Частный сектор может сыграть важную роль, внедряя инклюзивные бизнес-модели и создавая инвестиционные фонды для поддержки сельских предпринимателей.