Sony приостановила продажи своего смартфона из-за массовых поломок

Корпорация Sony временно приостановила продажи своего флагманского смартфона Xperia 1 VII в Японии из-за массовых жалоб на самопроизвольные отключения, перезагрузки и неработоспособность устройства. Об этом сообщает портал GSMArena.

По данным журналистов, масштаб проблемы вынудил Sony признать ее критичность. Компания уведомила партнеров о приостановке продаж до завершения внутреннего расследования и выявления первопричин неисправностей.

Пользователям, уже столкнувшимся с неработоспособностью Xperia 1 VII, Sony предложила временный алгоритм восстановления: удержание кнопок питания и увеличения громкости в течение 20 секунд с последующей установкой актуального обновления программного обеспечения. В случае неудачи производитель рекомендует обращаться в официальную службу поддержки.

Несмотря на выход якобы исправляющего сбой обновления, в заявлении Sony подчеркивается, что специалисты продолжают изучать источник проблем. Это может свидетельствовать о предварительном характере текущего решения и необходимости дальнейших доработок.

Sony Xperia 1 VII был представлен в мае и поступил в продажу в начале июня 2025 года. Это флагманский смартфон с 6,5-дюймовым экраном и чипом Snapdragon 8 Elite стоимостью €1499.