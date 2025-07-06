https://news.day.az/world/1765799.html Землетрясение в Армении Землетрясение магнитудой 1.9 произошло сегодня утром в Гегаркуникской области Армении. Как передает Day.Az, информацию об этом распространила Спасательная служба МВД Армении. Подземные толчки были зафиксированы 6 июля в 07:48 по местному времени в 6 км к северо-западу от города Мартуни.
Землетрясение в Армении
Землетрясение магнитудой 1.9 произошло сегодня утром в Гегаркуникской области Армении.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространила Спасательная служба МВД Армении.
Подземные толчки были зафиксированы 6 июля в 07:48 по местному времени в 6 км к северо-западу от города Мартуни.
Очаг землетрясения находился на глубине 10 км, сила толчков в эпицентре составила 2-3 балла.
В городе Мартуни, а также в селах Еранос, Личк, Цахкар и Вардадзор Гегаркуникской области землетрясение ощущалось силой до 2 баллов.
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