Определились все полуфиналисты клубного чемпионата мира - 2025

Стал известен состав полуфинальных пар клубного чемпионата мира по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в 1/2 финала турнира сыграют:

"Флуминенсе" - "Челси"

"ПСЖ" - "Реал"

Полуфинальные матчи состоятся 8 и 9 июля, а финал пройдет 13 июля.

Напомним, рекордсменом по числу титулов на клубном чемпионате мира является мадридский "Реал" - на его счету пять побед. Второе место занимает "Барселона" с тремя трофеями. Действующим чемпионом остается "Манчестер Сити", разгромивший в финале 2023 года "Флуминенсе" со счетом 4:0.