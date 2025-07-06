https://news.day.az/sport/1765781.html Определились все полуфиналисты клубного чемпионата мира - 2025 Стал известен состав полуфинальных пар клубного чемпионата мира по футболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в 1/2 финала турнира сыграют: "Флуминенсе" - "Челси" "ПСЖ" - "Реал" Полуфинальные матчи состоятся 8 и 9 июля, а финал пройдет 13 июля.
Определились все полуфиналисты клубного чемпионата мира - 2025
Стал известен состав полуфинальных пар клубного чемпионата мира по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в 1/2 финала турнира сыграют:
"Флуминенсе" - "Челси"
"ПСЖ" - "Реал"
Полуфинальные матчи состоятся 8 и 9 июля, а финал пройдет 13 июля.
Напомним, рекордсменом по числу титулов на клубном чемпионате мира является мадридский "Реал" - на его счету пять побед. Второе место занимает "Барселона" с тремя трофеями. Действующим чемпионом остается "Манчестер Сити", разгромивший в финале 2023 года "Флуминенсе" со счетом 4:0.
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